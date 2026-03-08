Lula e Flávio Bolsonaro confirmam presença na posse de José Antonio Kast, novo presidente do Chile

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmaram presença na cerimônia de posse do presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, marcada para a próxima quarta-feira (11), em Valparaíso.
Flávio Bolsonaro anunciou que participará do evento acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e informou que pretende aproveitar a viagem para se reunir com outras lideranças políticas da direita que também devem comparecer à cerimônia.
Já o presidente Lula confirmou presença após receber um convite pessoal de Kast durante um encontro realizado no Panamá, em janeiro deste ano.
A posse do novo presidente chileno deve reunir autoridades nacionais e internacionais, além de representantes políticos de diferentes países da América Latina e de outras regiões.
Segundo informações divulgadas por veículos de imprensa, o evento também pode servir como oportunidade para encontros diplomáticos e conversas entre lideranças políticas em meio ao atual cenário político da região.
José Antonio Kast foi eleito presidente do Chile nas eleições mais recentes do país e assumirá oficialmente o comando do governo chileno durante a cerimônia prevista para esta semana.
