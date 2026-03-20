Lula: Está chegando o momento de a gente começar a saber quem faz ou não faz

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 20, que “está chegando o momento” de a sociedade brasileira analisar “quem brinca no celular que diz a verdade e quem entrega e quem não entrega”.

“Está chegando o momento de começarmos a conhecer um pouco a história do nosso País, saber quem é quem nesse País, saber quem faz as coisas e quem não faz, quem mente e quem não mente, quem brinca no celular que diz a verdade e quem entrega e quem não entrega”, declarou.

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O presidente repetiu o discurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que o povo “não pode correr o risco de eleger uma pessoa que diz que quem tomar vacina vai virar gay”. Também falou que “o que estamos fazendo está só no começo, tem tanta coisa para fazer no País”.

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“É importante começarem a perguntar quem fez o que no País. Para vocês saberem que precisamos trazer para as nossas costas a responsabilidade do que queremos para o País. Digo isso porque daqui a pouco esse país vai ter eleição. Vocês vão ter que escolher deputados, senador, governador, presidente. A pergunta que quero deixar é a seguinte: vocês escolheriam um inimigo de vocês para ser padrinho de vocês? Vocês escolheriam uma pessoa que vocês não gostam para ser madrinha da filha de vocês? Quando for votar, tem que pensar nisso”, afirmou.

Lula continuou: “Você vai eleger alguém que vai tomar conta desse País por quatro anos. Se escolher bem, maravilha. Se escolher errado, você sabe o que vai ser. Você não pode correr o risco de eleger uma pessoa que diz que quem tomar vacina vai virar gay, uma pessoa que zomba de outra que estava com falta de ar, uma pessoa que em vez de incentivar a compra de livro incentiva a compra de arma”.

Lula participou da entrega de novos ônibus escolares do Programa Caminho da Escola em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Durante a cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o programa terá um novo aumento de 14,35% para os municípios de todo o Brasil. O presidente defendeu os investimentos em educação como necessários para o desenvolvimento do Brasil.

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“Não tem outro jeito de salvar o Brasil se não investirmos em educação. Não tem exemplo no mundo de um país que se desenvolveu sem antes investir em educação. Por isso, para nós é uma questão de honra”, afirmou.

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) esteve ao lado do presidente, junto de vários outros parlamentares e autoridades locais. Lula tem tentado convencer o ex-presidente do Senado a ser candidato ao governo de Minas.

Em sua breve fala no evento, Pacheco rasgou elogios ao presidente. Disse que ele é uma “figura humana e extraordinária” e o “maior político e democrata da nossa história”.

“Quero dizer da minha satisfação de poder acompanhar hoje essa figura humana e extraordinária e esse político que certamente está gravado na história do Brasil como o maior político e democrata da nossa história, o presidente Lula”, declarou.

Fonte: InfoMoney