20/03/2026
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Mailza diz que não vê Bocalom como adversário e que ‘tudo faz parte de uma estratégia’

Apesar do discurso conciliador, Mailza reafirmou sua pré-candidatura e demonstrou confiança

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Mailza avaliou que o cenário tende a levar a disputa para o segundo turno e destacou a importância de manter alianças.
Mailza avaliou que o cenário tende a levar a disputa para o segundo turno e destacou a importância de manter alianças | Foto: Juan Diaz, ContilNet

Durante evento histórico, vice-governadora diz que aliados “não são adversários” e projeta eleição em dois turnos no Acre

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A reinauguração do Palácio Rio Branco, nesta sexta-feira (20), acabou indo além do simbolismo cultural e abriu espaço para declarações políticas sobre o cenário eleitoral de 2026. Durante o evento, a vice-governadora Mailza Assis tratou de esfriar a ideia de divisão entre aliados e defendeu uma estratégia de grupo.

“Não somos adversários. PL, PSDB, Progressistas e União Progressista não são adversários”, afirmou, ao comentar o apoio de lideranças a diferentes nomes dentro do mesmo campo político.

Mailza avaliou que o cenário tende a levar a disputa para o segundo turno e destacou a importância de manter alianças. “Essa é uma eleição que possivelmente terá segundo turno. E nós não podemos cometer erros do passado, de sair com um grupo fechado e acabar dividindo forças”, disse.

A vice também citou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reforçando que não o enxerga como adversário direto neste momento. “Eu disse isso para ele: não somos adversários. Tudo faz parte de uma estratégia”, pontuou.

Apesar do discurso conciliador, Mailza reafirmou sua pré-candidatura e demonstrou confiança. “Minha candidatura está posta, estou firme, trabalhando e tenho certeza que vou vencer as eleições”, declarou.

Durante a coletiva, o governador Gladson Cameli também se manifestou, especialmente ao ser questionado sobre possíveis impactos de temas conservadores no eleitorado. Ele defendeu o respeito às escolhas individuais. “Estamos em 2026. Cada um tem suas escolhas. Democracia é isso”, afirmou.

Sobre a base governista, Mailza reconheceu ruídos recentes, mas reforçou o discurso de unidade. “Todos fizeram parte dessa gestão. Agora é hora de união para dar continuidade ao projeto”, concluiu.

A fala ocorreu em meio à entrega da obra de revitalização do Palácio, que marca a retomada de um dos principais espaços históricos e administrativos do estado.

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