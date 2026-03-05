07/03/2026
ContilPop
Mega-Sena hoje, concurso 2980: confira o resultado sorteado nesta quinta (5)

Escrito por InfoMoney
O prêmio para este concurso é de R$ 41.937.385,41

Bilhetes da Mega-Sena (Fonte: Agência Brasil / Marcello Casal Jr) As seis dezenas do concurso número 2980 da Mega-Sena foram sorteadas na noite desta quinta-feira (5), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 43 – 14 – 03 – 27 – 45 – 33.

O prêmio para este concurso é de R$ 41.937.385,41.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.

