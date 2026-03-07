08/03/2026
Mega-Sena hoje, concurso 2981: confira o resultado sorteado neste sábado (7)

Escrito por InfoMoney
mega-sena-hoje,-concurso-2981:-confira-o-resultado-sorteado-neste-sabado-(7)

Consumo Loterias O prêmio para este concurso é de R$ 49.643.543,73

As seis dezenas do concurso número 2981 da Mega-Sena foram sorteadas na noite deste sábado (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 15 – 32 – 27 – 58 – 22 – 50.

O prêmio para este concurso é de R$ 49.643.543,73.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.

Jamille Niero

