Mega-Sena hoje, concurso 2981: confira o resultado sorteado neste sábado (7)

As seis dezenas do concurso número 2981 da Mega-Sena foram sorteadas na noite deste sábado (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 15 – 32 – 27 – 58 – 22 – 50.

O prêmio para este concurso é de R$ 49.643.543,73.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.

