14/03/2026
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Mercale realiza ação de vacinação e adoção em comemoração ao Dia Nacional dos Animais

Evento celebra o Dia Nacional dos Animais com vacinação, adoção de cães e gatos e ofertas

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Mercale realiza ação de vacinação e adoção em comemoração ao Dia Nacional dos Animais
Mercale realiza ação de vacinação e adoção em comemoração ao Dia Nacional dos Animais/ Foto: Cedida

Uma ação especial realizada neste sábado (14) no Mercale da Avenida Ceará reúne vacinação antirrábica gratuita, adoção responsável de animais e atividades voltadas para tutores de pets. A iniciativa celebra o Dia Nacional dos Animais.

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O evento ocorre em parceria com o Centro de Zoonoses e com a Associação Patinha Carente, oferecendo imunização gratuita para cães e gatos, além da oportunidade de adoção responsável de animais.

Mercale realiza ação de vacinação e adoção em comemoração ao Dia Nacional dos Animais

Mercale realiza ação de vacinação e adoção em comemoração ao Dia Nacional dos Animais/ Foto: Cedida

Durante a ação, fornecedores e marcas de produtos pet também participam da programação, distribuindo brindes para quem levar seus animais de estimação para receber a vacina.

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A atividade ocorre até as 15h e ainda há tempo para os tutores levarem seus pets para imunização ou para quem deseja adotar um novo animal.

Mercale realiza ação de vacinação e adoção em comemoração ao Dia Nacional dos Animais

Mercale realiza ação de vacinação e adoção em comemoração ao Dia Nacional dos Animais/ Foto: Cedida

Além da programação voltada ao bem-estar animal, o supermercado também preparou ofertas especiais em produtos para pets. As promoções continuam neste sábado e também no domingo para quem deseja adquirir itens para seus animais de estimação.

Siga o perfil da loja e acompanhe o evento nos storys.

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