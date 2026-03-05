07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar

Acreana está em Paris e disputa reconhecimento nacional da moda; votação acontece nas redes sociais da FFW

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Modelo acreana Gaby Dobbins concorre ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil Fashion Awards e recebe apoio nas redes sociais para votação.
Modelo acreana Gaby Dobbins concorre ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil Fashion Awards/Foto cedida

A modelo acreana Gaby Dobbins foi indicada à categoria Modelo do Ano no FFW Brasil Fashion Awards, uma das premiações que reconhece profissionais e projetos que se destacaram na moda brasileira ao longo de 2025.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A atualização da lista de semifinalistas foi divulgada pela plataforma de moda FFW, que desde 2009 documenta moda, cultura e comportamento no país. Os nomes foram selecionados com base nas realizações ao longo do último ano, considerando o impacto e a relevância de cada profissional dentro da indústria da moda nacional.

Acreana, a modelo Gaby Dobbins está em Paris e foi indicada ao prêmio de Modelo do Ano/Foto cedida

Gaby Dobbins aparece entre os nomes que seguem na disputa e agora o processo avança para as próximas etapas da premiação. Os finalistas devem ser revelados ainda em março, enquanto os vencedores serão anunciados na cerimônia oficial marcada para o dia 27 de abril.

Gaby Dobbins representa o Acre na disputa pelo título de Modelo do Ano/Foto cedida

Atualmente, a modelo acreana está em Paris, na França. Nas redes sociais, amigos e seguidores têm incentivado a participação do público na votação que acontece no perfil oficial da FFW no Instagram.

Para apoiar a modelo acreana, os organizadores pedem que os interessados sigam o perfil da FFW, sigam o perfil de Gaby Dobbins e comentem na publicação oficial da votação marcando o @ da modelo @gaby.dobbins

Confira a galeria da modelo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.