A modelo acreana Gaby Dobbins foi indicada à categoria Modelo do Ano no FFW Brasil Fashion Awards, uma das premiações que reconhece profissionais e projetos que se destacaram na moda brasileira ao longo de 2025.

A atualização da lista de semifinalistas foi divulgada pela plataforma de moda FFW, que desde 2009 documenta moda, cultura e comportamento no país. Os nomes foram selecionados com base nas realizações ao longo do último ano, considerando o impacto e a relevância de cada profissional dentro da indústria da moda nacional.

Gaby Dobbins aparece entre os nomes que seguem na disputa e agora o processo avança para as próximas etapas da premiação. Os finalistas devem ser revelados ainda em março, enquanto os vencedores serão anunciados na cerimônia oficial marcada para o dia 27 de abril.

Atualmente, a modelo acreana está em Paris, na França. Nas redes sociais, amigos e seguidores têm incentivado a participação do público na votação que acontece no perfil oficial da FFW no Instagram.

Para apoiar a modelo acreana, os organizadores pedem que os interessados sigam o perfil da FFW, sigam o perfil de Gaby Dobbins e comentem na publicação oficial da votação marcando o @ da modelo @gaby.dobbins

Confira a galeria da modelo: