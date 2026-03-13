13/03/2026
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Moradores protestam contra alagamentos na entrada da Cidade do Povo, em Rio Branco

Manifestação cobra solução para problemas de drenagem em rua próxima a conjunto habitacional

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Moradores fazem protestos pedindo melhorias no conjunto habitacional. — Foto: Reprodução

Moradores realizaram um protesto na entrada da Cidade do Povo, em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (13), para chamar atenção das autoridades sobre os constantes alagamentos registrados na rua principal da região. A manifestação ocorreu próximo às obras de moradias no conjunto habitacional.

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Segundo relatos de moradores, sempre que chove o trecho fica tomado pela água, o que dificulta a circulação de veículos e pedestres e causa transtornos para quem vive ou trabalha na área. O problema, de acordo com a comunidade, já ocorre há algum tempo e ainda não teve uma solução definitiva.

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Durante o protesto, os manifestantes se reuniram na entrada da localidade para reivindicar melhorias na drenagem e na infraestrutura da via, considerada um dos principais acessos à comunidade. A mobilização foi organizada como forma de pressionar o poder público a adotar medidas para evitar novos alagamentos.

Os moradores afirmam que a situação tem afetado diretamente a rotina da região, principalmente em períodos de chuva, quando a água se acumula rapidamente na via.

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