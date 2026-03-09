09/03/2026
Morre em Rio Branco Erodina Coelho Brasil, lembrada pela dedicação à família e à comunidade

Sepultamento ocorre às 16h

Morre em Rio Branco Erodina Coelho Brasil
Morre em Rio Branco Erodina Coelho Brasil/Foto: Cedida

A família e amigos comunicaram com pesar o falecimento de Erodina Coelho Brasil, moradora conhecida e querida do bairro Waldemar Maciel, em Rio Branco. Ela deixa um legado marcado pelo cuidado com a família, pela fé e pelo carinho dedicado às pessoas ao seu redor.

Em vida, Erodina foi mãe de dois filhos, avó de seis netos e bisavó de quatro bisnetos. Familiares destacam que ela sempre foi lembrada pela generosidade, pela força com que enfrentava os desafios e pela dedicação à família e à comunidade onde viveu por muitos anos.

Descrita como uma mulher temente a Deus e de coração generoso, Erodina conquistou o respeito e a amizade de vizinhos e conhecidos no bairro Waldemar Maciel, onde construiu sua história e deixou inúmeras lembranças.

A família também agradeceu o atendimento recebido durante o período de internação. Segundo os parentes, Erodina esteve hospitalizada por onze dias e recebeu assistência das equipes médicas da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) e da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

O sepultamento está marcado para as 16h desta segunda-feira (9), no Cemitério São João Batista, em Rio Branco.

Familiares e amigos prestam as últimas homenagens e se despedem com gratidão pela vida e pela história deixada por Erodina, lembrada pelo amor à família e pelo cuidado com o próximo.

