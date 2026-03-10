Morte por descarte: vizinho mata o outro após briga por comida estragada

10/03/2026
Lara Abreu /Arte Metrópoles

O que começou como um desentendimento banal por descarte de dejetos terminou em tragédia no ABC paulista. Uma briga de vizinhos por lixo com comida estragada resultou na morte de um idoso de 61 anos e deixou outro homem ferido em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo.

O suspeito, Renato Pereira da Silva Filho, de 23 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta terça-feira (10).

Segundo as investigações, o conflito vinha escalando nos últimos dias. O autor do crime estaria arremessando ovos e sacolas de lixo com restos de alimentos no imóvel ao lado, que pertence a familiares da vítima, Carlos Alberto Costa. A situação fugiu do controle após uma nova rodada de provocações no último sábado (7).

O ataque e a dinâmica do crime

A briga teve início quando uma moradora questionou Renato sobre o lixo jogado em seu quintal. Carlos Alberto, sogro da mulher, interveio na discussão para defendê-la. Foi nesse momento que o agressor se exaltou e desferiu diversos golpes de faca contra o idoso e outro familiar de 35 anos que tentava separar a confusão.

Crime em Ribeirão Pires choca moradores após discussão fútil por descarte de lixo | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Versões conflitantes e investigação:

  • Alegação do Suspeito: Renato alegou legítima defesa, afirmando que foi acuado com pedras e pedaços de madeira. Ele também negou ser o autor dos arremessos de lixo.

  • Perícia Técnica: A Polícia Militar informou que nenhum objeto (madeira ou pedras) foi encontrado na cena do crime que justificasse a reação violenta.

  • Decisão Judicial: O delegado responsável destacou que as vítimas estavam desarmadas e foram pegas de surpresa, sem chance de defesa.

  • Estado dos Feridos: Carlos Alberto não resistiu aos ferimentos na UPA Santa Luzia. A segunda vítima, de 35 anos, segue em observação e não corre risco de morte.

Renato Pereira da Silva Filho relatou à polícia que quase foi linchado por populares antes da chegada das viaturas. Ele segue detido e o caso foi registrado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

A Polícia Civil agora busca imagens de câmeras de segurança para confirmar se o arremesso de lixo era, de fato, uma prática recorrente do agressor.

Fonte: Metrópoles

