Moto é furtada no estacionamento do Via Verde Shopping, em Rio Branco

Uma motocicleta foi furtada no estacionamento do Via Verde Shopping, em Rio Branco, e o proprietário pede ajuda da população para localizar o veículo. O caso ocorreu na área destinada ao delivery, ao lado da parada de ônibus do centro comercial.
Segundo relato da vítima, a moto estava estacionada no local enquanto ele entrou no shopping. Ao retornar, o veículo já havia desaparecido.
A motocicleta levada é uma Honda Titan vermelha, placa NXR-9343, registrada em Rio Branco.
O proprietário informou que qualquer informação que ajude na localização da moto pode ser repassada imediatamente às autoridades. A orientação é que, caso alguém veja o veículo ou tenha pistas sobre o paradeiro, entre em contato com a Polícia Militar pelo 190.