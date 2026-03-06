06/03/2026
Moto é furtada no estacionamento do Via Verde Shopping, em Rio Branco

Proprietário pede ajuda

Moto é furtada no estacionamento do Via Verde Shopping
Moto é furtada no estacionamento do Via Verde Shopping/Foto: Divulgação

Uma motocicleta foi furtada no estacionamento do Via Verde Shopping, em Rio Branco, e o proprietário pede ajuda da população para localizar o veículo. O caso ocorreu na área destinada ao delivery, ao lado da parada de ônibus do centro comercial.

Segundo relato da vítima, a moto estava estacionada no local enquanto ele entrou no shopping. Ao retornar, o veículo já havia desaparecido.

A motocicleta levada é uma Honda Titan vermelha, placa NXR-9343, registrada em Rio Branco.

Proprietário pede ajuda

Proprietário pede ajuda/Foto: Divulgação

O proprietário informou que qualquer informação que ajude na localização da moto pode ser repassada imediatamente às autoridades. A orientação é que, caso alguém veja o veículo ou tenha pistas sobre o paradeiro, entre em contato com a Polícia Militar pelo 190.

