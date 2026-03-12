Motoboys anunciam paralisação em Sena Madureira em protesto contra valor das diárias

Motoboys que atuam no serviço de entregas em Sena Madureira anunciaram uma paralisação das atividades prevista para os dias 21 e 22 deste mês. A mobilização é um protesto contra o valor considerado baixo das diárias pagas por parte dos empregadores no município.

Segundo os trabalhadores, atualmente muitos estabelecimentos pagam cerca de R$ 70 por diária, valor que, de acordo com a categoria, não cobre os custos do serviço. Os motoboys afirmam que grande parte utiliza moto própria, arcando com despesas como combustível, manutenção do veículo e outros gastos necessários para realizar as entregas.

De acordo com os profissionais, a situação dificulta a obtenção de lucro, principalmente diante do aumento no preço da gasolina e do desgaste diário com o uso do veículo.

Além da questão financeira, os motoboys destacam os riscos enfrentados durante o trabalho, já que realizam entregas em diferentes horários e condições climáticas. Eles relatam que muitas vezes precisam trabalhar sob sol e chuva, além de circular à noite por locais com pouca iluminação e baixo movimento de pessoas, o que aumenta a sensação de insegurança.

Os trabalhadores ressaltam ainda que existem restaurantes e estabelecimentos no município que pagam valores considerados justos pela categoria. No entanto, afirmam que a maioria ainda mantém diárias abaixo do esperado, o que motivou a decisão pela paralisação.

A expectativa dos motoboys é que o movimento chame a atenção dos empregadores e abra espaço para um diálogo sobre a valorização do serviço de entregas no município. Durante os dois dias de paralisação, parte das entregas poderá ser afetada na cidade.