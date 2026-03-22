Motociclista registra momento e diz ser o primeiro a passar por elevado após liberação

Um motociclista, identificado como Ricardo, registrou o momento em que atravessa o do Elevado Mamedio Bittar, inaugurado na noite desta sexta-feira (20), em Rio Branco, e afirmou ter sido o primeiro a passar pelo local após a liberação para o tráfego de veículos. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e mostra o condutor percorrendo a via ainda com pouco movimento.

Na publicação, ele relata que aguardava a liberação e decidiu fazer a travessia assim que o acesso foi permitido. “Tive o privilégio de ser o primeiro motociclista a passar no novo elevado”, escreveu ao compartilhar as imagens.

VEJA TAMBÉM:

O elevado foi inaugurado no dia 20 de março de 2026 e integra um conjunto de intervenções voltadas à mobilidade urbana. Com a liberação, a estrutura passou a receber fluxo de veículos, contribuindo para a melhoria do tráfego na região.

A gravação também gerou interação entre usuários, que comentaram tanto sobre a obra quanto sobre a experiência registrada. O caso evidencia a curiosidade e o interesse da população diante de novas estruturas viárias que passam a fazer parte do dia a dia da cidade.