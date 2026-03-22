22/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

Motociclista registra momento e diz ser o primeiro a passar por elevado após liberação

Vídeo mostra travessia logo após abertura ao tráfego

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Motociclista registra momento e diz ser o primeiro a passar por elevado
Motociclista registra momento e diz ser o primeiro a passar por elevado/Foto: Reprodução

Um motociclista, identificado como Ricardo, registrou o momento em que atravessa o  do Elevado Mamedio Bittar,  inaugurado na noite desta sexta-feira (20), em Rio Branco, e afirmou ter sido o primeiro a passar pelo local após a liberação para o tráfego de veículos. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e mostra o condutor percorrendo a via ainda com pouco movimento.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Na publicação, ele relata que aguardava a liberação e decidiu fazer a travessia assim que o acesso foi permitido. “Tive o privilégio de ser o primeiro motociclista a passar no novo elevado”, escreveu ao compartilhar as imagens.

VEJA TAMBÉM:

Mães atípicas relatam, em detalhes, rotina, desafios e o amor que transforma vidas

Berço da Revolução Acreana, Xapuri completa 121 anos com história de resistência

O elevado foi inaugurado no dia 20 de março de 2026 e integra um conjunto de intervenções voltadas à mobilidade urbana. Com a liberação, a estrutura passou a receber fluxo de veículos, contribuindo para a melhoria do tráfego na região.

A gravação também gerou interação entre usuários, que comentaram tanto sobre a obra quanto sobre a experiência registrada. O caso evidencia a curiosidade e o interesse da população diante de novas estruturas viárias que passam a fazer parte do dia a dia da cidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.