Motorista encontrado morto dentro de caminhão na BR-364, no interior do Acre, era de Goiás

A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 9h30
A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 9h30 | Foto: Reprodução

O motorista Edson Batista Rosa, de 52 anos, natural do estado de Goiás, foi encontrado morto dentro do caminhão que conduzia na BR-364, nas proximidades do Rio Liberdade, na zona rural de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município para a realização de exames que devem confirmar a causa da morte.

A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 9h30, na Comunidade São João. Quando equipes da Polícia Militar chegaram ao local, encontraram o motorista já sem vida, sentado no banco do condutor. Segundo informações iniciais, ele apresentava sinais como salivação excessiva, o que pode indicar que tenha sofrido um mal súbito.

Testemunhas relataram que, pouco antes de ser encontrado, o caminhoneiro havia parado o veículo às margens da rodovia, descido por alguns instantes e feito uma rápida verificação ao redor da carreta. Em seguida, retornou para a cabine, onde permaneceu até ser encontrado. O caminhão continuava com o motor ligado.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da equipe de perícia técnica, que realizou os procedimentos no local e recolheu o celular e documentos pessoais da vítima. O caso segue sob apuração, e os exames realizados no IML devem esclarecer as circunstâncias da morte.

