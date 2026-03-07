Motorista filma carreta entrando na contramão e quase causando acidente na BR

Um motorista registrou em vídeo o momento em que uma carreta entrou na contramão da BR-174, no Amazonas, e quase atingiu veículos que estavam parados na rodovia. O caso ocorreu na manhã do último dia 15, na altura do quilômetro 12, e as imagens passaram a circular nas redes sociais.

De acordo com o relato do próprio condutor que fez a gravação, ele havia parado na pista após encontrar um acidente envolvendo um carro e uma carreta. Enquanto aguardava para retornar à faixa correta da rodovia, um caminhão que estava à frente interrompeu a passagem para permitir a circulação de veículos no trecho.

Foi nesse momento que outra carreta, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo. Para evitar a colisão com o caminhão parado, o motorista desviou o veículo e acabou invadindo a pista contrária, passando muito próximo de um carro que aguardava na fila.

Apesar do susto, a carreta conseguiu seguir viagem sem atingir outros veículos naquele momento. Segundo o motorista que registrou a cena, o mesmo veículo acabou se envolvendo em outro acidente alguns quilômetros adiante na rodovia.

O caso reforça o alerta para riscos em trechos de rodovias onde há veículos parados após acidentes ou retenções de trânsito, situações que exigem atenção redobrada dos condutores para evitar colisões.