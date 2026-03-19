Motoristas podem ter CNH suspensa após nova lista do Detran; veja nomes

Motoristas do Acre que tiveram processos administrativos no trânsito precisam ficar atentos: o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou, nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial do Estado (DOE), uma nova lista de condutores que podem ter o direito de dirigir suspenso, além do prazo para evitar a penalidade.

Segundo o edital, os nomes divulgados correspondem a pessoas que não foram localizadas por notificação postal ou tiveram a defesa negada dentro do processo. Com isso, o órgão notificou oficialmente a aplicação de penalidades como suspensão e até cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Os condutores listados têm até o dia 18 de abril para entregar o documento físico ou apresentar recurso contra a decisão. Caso nenhuma das medidas seja tomada dentro do prazo, o Detran vai efetivar a penalidade com o bloqueio automático da CNH no sistema nacional a partir de 3 de maio.

A lista inclui motoristas com diferentes tipos de infrações que resultaram na abertura dos processos administrativos. A íntegra das decisões pode ser consultada presencialmente na sede do órgão, em Rio Branco, ou nas unidades regionais.

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