19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Motoristas podem ter CNH suspensa após nova lista do Detran; veja nomes

Condutores têm até abril para entregar CNH ou recorrer antes do bloqueio definitivo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Nomes divulgados correspondem a pessoas que não foram localizadas por notificação postal ou tiveram a defesa negada dentro do processo. — Foto: Ascom

Motoristas do Acre que tiveram processos administrativos no trânsito precisam ficar atentos: o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou, nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial do Estado (DOE), uma nova lista de condutores que podem ter o direito de dirigir suspenso, além do prazo para evitar a penalidade.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Segundo o edital, os nomes divulgados correspondem a pessoas que não foram localizadas por notificação postal ou tiveram a defesa negada dentro do processo. Com isso, o órgão notificou oficialmente a aplicação de penalidades como suspensão e até cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

LEIA TAMBÉM: Leilão do Detran no Acre vai vender mais de 100 veículos apreendidos; veja como participar

Os condutores listados têm até o dia 18 de abril para entregar o documento físico ou apresentar recurso contra a decisão. Caso nenhuma das medidas seja tomada dentro do prazo, o Detran vai efetivar a penalidade com o bloqueio automático da CNH no sistema nacional a partir de 3 de maio.

A lista inclui motoristas com diferentes tipos de infrações que resultaram na abertura dos processos administrativos. A íntegra das decisões pode ser consultada presencialmente na sede do órgão, em Rio Branco, ou nas unidades regionais.

VEJA OS NOMES:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.