Mulher briga com marido após ser chamada de “gorda” diante de ladrão

Um boletim de ocorrência registrado em São Paulo chamou atenção após um homem relatar que, durante um assalto, afirmou ao criminoso que a esposa não usava aliança porque estava “acima do peso”. A declaração teria ocorrido diante do próprio assaltante e acabou gerando uma discussão entre o casal após o crime.

De acordo com o relato feito à Polícia Civil, o caso aconteceu em fevereiro deste ano, na zona sul da capital paulista. O homem contou que estava dentro do carro com a esposa e o filho pequeno, que dormia no banco de trás, quando parou em um semáforo e foi abordado por um assaltante armado em uma motocicleta.

Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso apontou um revólver calibre 22 e pediu que o motorista entregasse a aliança. O homem afirmou que entregou o objeto e, em seguida, o assaltante ordenou que a mulher também entregasse o anel que usava.

No relato, o motorista disse que tentou evitar que a esposa fosse roubada e afirmou em voz alta que ela não usava aliança porque estava “gorda”. A mulher, então, mostrou ao assaltante que utilizava apenas um anel simples com pedra, que não foi levado pelo criminoso.

Após a fuga do assaltante, o homem relatou no boletim de ocorrência que a situação gerou uma discussão entre o casal. “Agora minha esposa está brigando comigo porque falei que estava gorda”, escreveu no registro policial.

O caso foi aceito pela Polícia Civil e deverá ser investigado pelo 26º Distrito Policial (DP), no Sacomã, na zona sul de São Paulo.