Mulher é presa e ponto de drogas é fechado após ação policial em Rio Branco

Uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), por meio da companhia ROTAM, resultou no fechamento de um ponto de comercialização de entorpecentes e na prisão de uma mulher na tarde desta quarta-feira (4), no bairro São Francisco, em Rio Branco.

A suspeita, identificada como Nargila Souza da Costa, de 22 anos, foi detida após policiais militares receberem denúncias de que uma residência localizada na Rua da Tripa estaria sendo utilizada como “boca de fumo”.

De posse das informações, a guarnição se deslocou até o endereço indicado para averiguar a denúncia. Ao chegarem ao local, os militares perceberam uma movimentação suspeita. Segundo a polícia, ao notar a presença da viatura, a mulher teria tentado se desfazer de parte do material ilícito e correu para dentro do imóvel.

Diante da atitude, os policiais realizaram a abordagem e entraram na residência. Durante as buscas, foram encontradas diversas porções de drogas já fracionadas e prontas para a comercialização. No interior do imóvel, os militares ainda localizaram uma quantidade maior de entorpecentes, o que reforçou a suspeita da prática de tráfico.

Nargila recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o material apreendido. Na unidade policial, foram adotados os procedimentos legais cabíveis.