05/03/2026
ContilPop
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein
Filha de Doria está namorando filho de Pamela Anderson; saiba quem é o eleito
Horóscopo 2026: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo
Breno faz ameaças e promete reviravolta no BBB 26 após ouvir planos de rivais
Gorillaz lança “The Mountain”, álbum introspectivo que mistura influências globais e reflexões sobre vida
Como está Valeria, namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas
Que horas começa a Lua de Sangue? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar
Com quase 4 mil lojas e atuação em 16 países, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo
Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz

Mulher é presa e ponto de drogas é fechado após ação policial em Rio Branco

Operação do BOPE por meio da ROTAM resultou em prisão em flagrante

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Mulher é presa e ponto de drogas é fechado após ação policial
Suspeita foi detida após denúncias/ Foto: ContilNet

Uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), por meio da companhia ROTAM, resultou no fechamento de um ponto de comercialização de entorpecentes e na prisão de uma mulher na tarde desta quarta-feira (4), no bairro São Francisco, em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A suspeita, identificada como Nargila Souza da Costa, de 22 anos, foi detida após policiais militares receberem denúncias de que uma residência localizada na Rua da Tripa estaria sendo utilizada como “boca de fumo”.

Mulher é presa e ponto de drogas é fechado após ação policial

Porções de entorpecentes prontas para venda foram apreendidas na residência/ Foto: ContilNet

De posse das informações, a guarnição se deslocou até o endereço indicado para averiguar a denúncia. Ao chegarem ao local, os militares perceberam uma movimentação suspeita. Segundo a polícia, ao notar a presença da viatura, a mulher teria tentado se desfazer de parte do material ilícito e correu para dentro do imóvel.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Diante da atitude, os policiais realizaram a abordagem e entraram na residência. Durante as buscas, foram encontradas diversas porções de drogas já fracionadas e prontas para a comercialização. No interior do imóvel, os militares ainda localizaram uma quantidade maior de entorpecentes, o que reforçou a suspeita da prática de tráfico.

Mulher é presa e ponto de drogas é fechado após ação policial

Operação do BOPE por meio da ROTAM resultou em prisão em flagrante/ Foto: ContilNet

Nargila recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o material apreendido. Na unidade policial, foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.