Muro do Aeroporto de Congonhas desaba durante forte tempestade; ninguém ficou ferido

Parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, desabou durante a forte chuva que atingiu a capital paulista na tarde deste domingo (8). Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que a água da enxurrada toma conta da estrutura, provocando o colapso do muro.

Segundo a concessionária Aena, responsável pela administração do terminal, o desabamento não comprometeu a segurança das operações aeroportuárias nem causou impacto nas atividades do aeroporto.

Em nota, a empresa informou que as áreas afetadas foram isoladas logo após o ocorrido e estão sendo monitoradas pelas equipes de segurança do aeroporto.

“Ninguém ficou ferido”, destacou a concessionária.

A forte chuva que atingiu a cidade provocou diversos transtornos ao longo do dia. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, foram registrados pontos de alagamento em importantes vias da capital, incluindo as Marginais Tietê e Pinheiros.

Por volta das 17h13, as regiões sudeste e leste da cidade permaneciam em estado de atenção para alagamentos. Já a região do Ipiranga chegou a ser classificada em estado de alerta durante a tempestade.

As autoridades seguem monitorando as condições climáticas e os impactos provocados pela chuva em diferentes áreas da cidade.

