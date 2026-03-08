08/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes

Muro do Aeroporto de Congonhas desaba durante forte tempestade; ninguém ficou ferido

Área foi isolada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Muro do Aeroporto de Congonhas desaba durante forte tempestade
Muro do Aeroporto de Congonhas desaba durante forte tempestade/Foto: Reprodução

Parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, desabou durante a forte chuva que atingiu a capital paulista na tarde deste domingo (8). Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que a água da enxurrada toma conta da estrutura, provocando o colapso do muro.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo a concessionária Aena, responsável pela administração do terminal, o desabamento não comprometeu a segurança das operações aeroportuárias nem causou impacto nas atividades do aeroporto.

Em nota, a empresa informou que as áreas afetadas foram isoladas logo após o ocorrido e estão sendo monitoradas pelas equipes de segurança do aeroporto.

LEIA TAMBÉM: Entre terapias, cansaço e amor, mães atípicas transformam o Dia da Mulher em símbolo de resistência

“Ninguém ficou ferido”, destacou a concessionária.

A forte chuva que atingiu a cidade provocou diversos transtornos ao longo do dia. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, foram registrados pontos de alagamento em importantes vias da capital, incluindo as Marginais Tietê e Pinheiros.

Por volta das 17h13, as regiões sudeste e leste da cidade permaneciam em estado de atenção para alagamentos. Já a região do Ipiranga chegou a ser classificada em estado de alerta durante a tempestade.

As autoridades seguem monitorando as condições climáticas e os impactos provocados pela chuva em diferentes áreas da cidade.

Metrópoles

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.