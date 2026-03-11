Navio hospital realiza mamografias e fortalece diagnóstico precoce do câncer de mama no Juruá

Mulheres da região do Vale do Juruá estão tendo acesso a exames de mamografia por meio de uma ação realizada em parceria entre a ONG Américas Amigas e a Marinha do Brasil, durante atendimentos realizados a bordo do Navio Hospitalar Dr. Montenegro.

No espaço destinado à realização dos exames, a profissional responsável, Lilian, explicou que as imagens coletadas no local são encaminhadas para especialistas em São Paulo, onde passam por análise detalhada antes da emissão do laudo.

Segundo a equipe, o resultado da mamografia costuma ficar disponível em até 15 dias, permitindo que as pacientes recebam o diagnóstico com mais rapidez.

A iniciativa também garante acompanhamento completo para os casos em que há diagnóstico de câncer de mama.

“Quando é diagnosticado o câncer de mama, a paciente é acompanhada pela ONG do início ao fim. Caso precise de exames complementares ou tratamento oncológico, ela continua sendo assistida”, explicou a equipe responsável pelo atendimento.

De acordo com os profissionais envolvidos na ação, já houve casos identificados na região do Juruá que receberam continuidade no tratamento, embora os diagnósticos mais recentes tenham ocorrido em comunidades fora da área urbana de Cruzeiro do Sul.

Durante o período em que a embarcação permanece na região, a expectativa é manter uma média de 30 exames de mamografia realizados por dia.

Os atendimentos continuam enquanto o navio estiver prestando assistência às comunidades da região.

Os profissionais reforçam que o principal objetivo da ação é ampliar o diagnóstico precoce da doença, aumentando as chances de tratamento eficaz.

Segundo os especialistas, quando o câncer de mama é identificado precocemente, as chances de cura podem chegar a cerca de 95%, o que reforça a importância da realização regular dos exames preventivos.