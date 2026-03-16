18/03/2026
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Alerta em Cruzeiro do Sul: nível do rio Juruá volta a subir e atinge 10,81 metros nesta segunda

Elevação é monitorada, mas ainda não há registro de famílias afetadas

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Nível do rio Juruá volta a subir em Cruzeiro do Sul
Nível do rio Juruá volta a subir em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

O nível do rio Juruá voltou a apresentar aumento no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. De acordo com medições realizadas nesta segunda-feira (16), o manancial atingiu a marca de 10,81 metros, indicando nova elevação após a redução registrada no fim de semana.

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Apesar da subida, o volume de água ainda permanece abaixo da cota de alerta, que no município é de 11,80 metros. Até o momento, não há registros de moradores atingidos ou necessidade de retirada de famílias das áreas mais próximas ao rio.

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Autoridades locais seguem acompanhando a situação, já que o comportamento do Juruá costuma variar rapidamente durante o período chuvoso na região.

A cota de transbordamento em Cruzeiro do Sul é de 13 metros, nível em que o rio começa a invadir áreas habitadas e provocar alagamentos.

Em anos anteriores, o Juruá já apresentou cheias expressivas. Em 2021, por exemplo, o rio chegou a ultrapassar os 14 metros, causando transtornos a milhares de moradores do município.

Mesmo sem risco imediato de inundação, o monitoramento continua sendo realizado diariamente para acompanhar possíveis mudanças no nível do rio.

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