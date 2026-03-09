No Acre, mulher encontra cachorrinha desaparecida e vídeo comove nas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais tem emocionado internautas ao mostrar o reencontro entre uma mulher e sua cachorrinha que estava desaparecida há alguns dias na região do ramal Cassirian, localizado no km 25 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a tutora finalmente encontra o animal. A reação é de muita emoção e alívio após dias de angústia e buscas pela cadelinha, que havia sumido sem deixar pistas. O caso rapidamente chamou a atenção de moradores da região e também de usuários das redes sociais, que acompanharam a mobilização em torno do desaparecimento.

Desesperada à procura do animal, a mulher chegou a divulgar apelos pedindo ajuda para localizar a cachorrinha e ofereceu uma recompensa de R$ 1 mil para quem tivesse qualquer informação sobre o paradeiro do pet. A atitude sensibilizou muitas pessoas, que compartilharam a publicação na tentativa de ajudar nas buscas.

A cadelinha foi encontrada neste fim de semana, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre o local exato ou as circunstâncias em que o animal foi localizado. O que se sabe é que ela já está novamente em casa, em segurança ao lado da tutora.

O reencontro reforça o forte vínculo entre humanos e seus animais de estimação, considerados por muitas famílias como verdadeiros membros do lar. O vídeo do momento, marcado por abraços, alegria e emoção, tem sido amplamente compartilhado e celebrado por quem acompanhou a história.

Para muitos moradores da região, o desfecho feliz trouxe alívio e mostrou a importância da solidariedade e da mobilização nas redes sociais para ajudar a resolver casos de desaparecimento de animais.