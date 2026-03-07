No Acre, mulher sofre mal súbito em comunidade ribeirinha e é resgatada de voadeira

Uma mulher identificada como Ana Paula precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (07) após sofrer um mal súbito na comunidade Boca do Iaco, área rural localizada nas proximidades de Sena Madureira, no interior do Acre. De acordo com informações de familiares, a jovem estava aparentemente bem quando acabou desmaiando de forma repentina, o que gerou preocupação entre as pessoas que estavam no local.

Diante da situação, a família acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros do 6º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (6ºBEPCIF). Por se tratar de uma comunidade ribeirinha, os militares realizaram o deslocamento até o local em uma voadeira.

Após o atendimento inicial, Ana Paula foi retirada da comunidade e levada até a cidade, onde foi transferida para uma ambulância e encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes para avaliação médica. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da paciente.

Familiares relataram ainda que esta não é a primeira vez que a jovem apresenta esse tipo de episódio. Segundo eles, Ana Paula já realizou diversos exames médicos, mas a causa dos desmaios ainda não foi identificada.

VEJA O VÍDEO: