07/03/2026
ContilPop
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo

No Acre, mulher sofre mal súbito em comunidade ribeirinha e é resgatada de voadeira

Ana Paula desmaiou em comunidade no interior do Acre e foi levada por bombeiros ao Hospital

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Por se tratar de uma comunidade ribeirinha, os militares realizaram o deslocamento até o local em uma voadeira. Foto: ContilNet

Uma mulher identificada como Ana Paula precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (07) após sofrer um mal súbito na comunidade Boca do Iaco, área rural localizada nas proximidades de Sena Madureira, no interior do Acre. De acordo com informações de familiares, a jovem estava aparentemente bem quando acabou desmaiando de forma repentina, o que gerou preocupação entre as pessoas que estavam no local.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Diante da situação, a família acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros do 6º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (6ºBEPCIF). Por se tratar de uma comunidade ribeirinha, os militares realizaram o deslocamento até o local em uma voadeira.

LEIA TAMBÉM: Assistentes educacionais questionam demissões em Sena; SEE se manifesta sobre critérios 

Após o atendimento inicial, Ana Paula foi retirada da comunidade e levada até a cidade, onde foi transferida para uma ambulância e encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes para avaliação médica. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da paciente.

Familiares relataram ainda que esta não é a primeira vez que a jovem apresenta esse tipo de episódio. Segundo eles, Ana Paula já realizou diversos exames médicos, mas a causa dos desmaios ainda não foi identificada.

VEJA O VÍDEO:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.