No Deracre, homens reconhecem trabalho das mulheres na infraestrutura do Acre

Em um órgão que por muitos anos foi formado quase exclusivamente por homens, as mulheres hoje ocupam cada vez mais espaço no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). Elas estão no planejamento, no administrativo, nas equipes técnicas, acompanhando obras, organizando projetos e ajudando a fazer a infraestrutura do estado funcionar todos os dias.

Foi para olhar para esse trabalho que o Deracre reuniu servidoras nesta sexta-feira, 6, em uma manhã dedicada ao Dia Internacional da Mulher. Entre café da manhã, conversas e uma pausa na rotina de trabalho, as mulheres participaram de atendimentos de saúde, serviços de cuidado e atividades preparadas pela autarquia.

Ao abrir o encontro, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, lembrou que o Dia Internacional da Mulher carrega uma história construída com luta e conquistas.

“O Dia Internacional da Mulher nasceu de muitas lutas. No início do século XX, as mulheres lutavam por salários mais justos e igualdade de direitos. Se antes nós lutávamos para conquistar espaço, hoje nós construímos caminhos”, afirmou.

Segundo ela, essa transformação também pode ser vista dentro da própria estrutura do órgão.

“Hoje temos mulheres no administrativo, no planejamento, no desenvolvimento regional, nas áreas de portos e aeroportos, nas rodovias e nas equipes que acompanham obras. Elas ajudam a pensar, planejar e executar a infraestrutura do Acre. São mulheres que fazem essa engrenagem girar todos os dias dentro do Deracre”, destacou.

Maquiagem, corte de cabelo, esmaltação, massagem, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e testes rápidos fizeram parte da programação. Também houve um quiz com perguntas sobre o próprio Deracre, reunindo as servidoras em um momento de integração.

Durante o encontro, os homens da instituição também foram convidados a falar sobre o trabalho das mulheres com quem dividem o dia a dia na autarquia.

O diretor administrativo e financeiro, Roberto Assaf, comentou o que observa nas equipes.

“É uma mistura de força, de leveza e de delicadeza, de perseverança. Elas conseguem fazer combinações e enxergar soluções que tornam o trabalho mais eficiente, com mais foco e determinação”, disse.

O diretor de desenvolvimento regional, Celso de Souza, resumiu sua resposta de forma direta.

“A mulher pode estar onde quiser”, afirmou.

Já o diretor de portos e aeroportos, Sócrates Guimarães, destacou o reconhecimento pelo trabalho das servidoras.

“Eu agradeço muito às mulheres pela dedicação, pelo trabalho e pelo dinamismo. E por toda essa força que a mulher tem”, declarou.

Representando a Diretoria de Rodovias e Vias Urbanas, o engenheiro civil Tadeu Castello também falou sobre a presença feminina nas equipes técnicas.

“A mulher contribui de forma muito efetiva, porque costuma ser mais detalhista e observadora. Muitas vezes percebe coisas que nós homens não percebemos”, explicou.

A homenagem também chegou às regionais do Deracre no interior do estado, onde equipes organizaram cafés da manhã para reunir as servidoras. Os servidores também puderam convidar mulheres de suas famílias para participar da programação.

Ao final do encontro, Sula Ximenes deixou uma mensagem às mulheres da instituição.

“Eu só tenho a agradecer às mulheres por ajudarem a construir um mundo melhor, mais justo e mais sábio para todos nós”, afirmou.

