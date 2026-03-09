09/03/2026
ContilPop
Obras do estande de tiro do Cieps avançam com trabalho do Deracre

Infraestrutura para treinamento

Obras do estande de tiro do Cieps avançam
Obras do estande de tiro do Cieps avançam/Foto: Thauã Conde/Deracre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa nesta segunda-feira, 9, a implantação do acesso asfaltado e sistema de drenagem no estande de tiro do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco. A previsão é que a estrutura seja entregue no primeiro semestre de 2026.

Durante vistoria técnica no local, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a atuação do órgão na execução da infraestrutura que dará suporte às atividades do centro de treinamento.

“Estamos garantindo a estrutura de acesso e drenagem necessária para o funcionamento do estande de tiro. É um trabalho técnico que assegura condições adequadas para as atividades de capacitação das forças de segurança”, afirmou.

As equipes executam a construção de uma via de acesso com 6 metros de largura e 160 metros de extensão

As equipes executam a construção de uma via de acesso com 6 metros de largura e 160 metros de extensão/ Foto: Thauã Conde/Deracre

As equipes executam a construção de uma via de acesso com 6 metros de largura e 160 metros de extensão, com aplicação de sub-base, base e revestimento asfáltico, permitindo a circulação de veículos e o acesso ao espaço de treinamento. No entorno do estande, também está sendo implantado um dreno profundo com 150 metros de comprimento, responsável por garantir o escoamento da água e preservar a área.

O estande de tiro do Cieps contará com 10 baias equipadas com alvos automáticos, posicionadas a 25 metros do para-balas, além de espaços de apoio para as atividades de formação, como salas de instrução teórica, lavabos e áreas de depósito.

A estrutura também inclui sistemas tecnológicos integrados, como controle automatizado de alvos, monitoramento e ventilação especializada para o tratamento de resíduos de disparos, além de dispositivos que simulam situações próximas da realidade operacional durante os treinamentos.

Assessoria

