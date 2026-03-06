Operação Mulher Segura cumpre mandados e reforça combate à violência doméstica em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre realizou, nos últimos dias, uma série de ações na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Cruzeiro do Sul, como parte da Operação Mulher Segura, iniciativa de alcance nacional voltada ao enfrentamento da violência doméstica.

De acordo com o delegado Vinícius Almeida, a operação contou com o reforço de uma equipe da capital, Rio Branco, e teve duração de oito dias. Durante esse período, foram cumpridos cinco mandados de prisão, além de outras prisões em flagrante registradas no decorrer das diligências.

Ainda segundo o delegado, o trabalho resultou na instauração de 20 inquéritos policiais e na conclusão de 15 investigações, que foram relatadas e encaminhadas ao Poder Judiciário. Ao longo da operação, diversas pessoas foram ouvidas e interrogatórios foram realizados para o avanço das apurações.

A ação também incluiu o cumprimento de ordens judiciais e representações para quebra de dados, medidas consideradas importantes para o aprofundamento das investigações relacionadas a crimes contra mulheres.

A Operação Mulher Segura tem como principal objetivo dar celeridade às investigações e responsabilizar autores de crimes como ameaça, lesão corporal e outras formas de violência doméstica. Entre os casos investigados estão situações envolvendo agressões de companheiros contra suas parceiras e até episódios de violência praticados por familiares.

O delegado ressaltou que as ocorrências de violência doméstica ainda são frequentes no município e que a Polícia Civil mantém equipes especializadas para atender esse tipo de situação. Além da repressão, as ações também buscam ampliar a conscientização da sociedade, principalmente entre os jovens, sobre a importância do respeito e da prevenção à violência contra a mulher.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Cruzeiro do Sul conta ainda com um espaço voltado ao atendimento humanizado de mulheres e crianças vítimas de violência, garantindo acolhimento adequado durante o acompanhamento dos casos.

Segundo a Polícia Civil, novas ações de enfrentamento à violência doméstica devem continuar sendo realizadas para fortalecer a proteção às vítimas na região do Vale do Juruá.