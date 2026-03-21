Operação prende envolvidos em execução ocorrida no ano passado

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, deflagrou uma operação na última sexta-feira (20) para cumprir mandados de busca e prisão contra investigados pelo assassinato de Levi Brito Alves. O crime ocorreu em novembro de 2025 e vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência da unidade policial.

As investigações apontaram a participação direta de três adultos na execução: A.F.G., A.F.S. e A.J.S.S. Um adolescente já havia sido apreendido anteriormente por envolvimento no mesmo caso. Segundo a polícia, dois dos detidos atuaram como executores diretos, enquanto o terceiro foi o responsável pela articulação e planejamento da ação criminosa.

Localização e Prisões

As equipes policiais dividiram-se para localizar os alvos em diferentes pontos do município. O investigado A.F.G. foi encontrado no km 18 da zona rural de Brasiléia. Já os outros dois envolvidos, A.F.S. e A.J.S.S., foram capturados na região da invasão Francisco Peixoto, localizada atrás do Hospital Wildy Viana.

Apreensão de Armas e Munições

Nos endereços alvos da operação, a Polícia Civil localizou um arsenal que incluía dois rifles calibre .22, uma espingarda e um volume significativo de munições: 169 unidades de calibre .22, além de cartuchos de calibres .32, .28, .24 e .36. Também foram recolhidos um aparelho DVR e uma agenda com anotações que serão analisadas pela perícia.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais, permanecendo os investigados à disposição do Poder Judiciário. A PCAC informou que as investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer a motivação do homicídio e verificar a existência de outros possíveis cúmplices no crime.

LEIA TAMBÉM: