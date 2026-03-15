16/03/2026
ContilPop
Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez
Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026
Ary Fontoura critica atitude de Milena com Jonas no BBB 26
Milena do BBB 26 vira alvo de pedidos de expulsão após polêmicas com Jonas
Antes e depois de Fernanda Lima: apresentadora abandona loiro e adota visual morena chic
Duda Itaparica desabafa sobre ataques após expor mensagens de Alberto Cowboy
Eliana estreia programa ‘Em Família’ na TV Globo e celebra representatividade feminina
Escândalo familiar: Entenda por que o irmão de Luciana Gimenez foi parar na delegacia
Enquete BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro disputam o 9º Paredão
MC Urubuzinho preso pela Polícia Civil por disparos e apologia a facções

Oscar 2026 acontece neste domingo com filme brasileiro disputando quatro categorias

Cerimônia reúne grandes nomes do cinema e terá produção estrelada por Wagner Moura entre indicados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Oscar 2026 acontece neste domingo com filme brasileiro disputando quatro categorias na premiação
Oscar 2026: onde assistir e brasileiros indicados/ Foto: Reprodução

A cerimônia do Oscar 2026 será realizada neste domingo (15) no Dolby Theatre, reunindo alguns dos principais nomes da indústria cinematográfica mundial. A edição deste ano conta com participação brasileira entre os indicados, com destaque para o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A produção brasileira concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. A cerimônia terá apresentação do comediante e apresentador Conan O’Brien.

Onde assistir

No Brasil, o público poderá acompanhar a premiação por diferentes plataformas. Na TV aberta, a transmissão será exibida pela TV Globo logo após o programa Fantástico. A apresentação ficará a cargo de Maria Beltrão, com comentários do crítico Waldemar Dalenogare e da atriz Dira Paes.

Oscar 2026 acontece neste domingo com filme brasileiro disputando quatro categorias na premiação

Oscar 2026: onde assistir e brasileiros indicados/ Foto: Reprodução

Na TV por assinatura e no streaming, o evento será transmitido pela TNT e pela plataforma HBO Max a partir das 20h, no horário de Brasília. A cobertura contará com participação de Vladimir Brichta, Fabiula Nascimento e Aline Diniz nos estúdios, além de Carol Ribeiro diretamente do tapete vermelho.

Na internet, a plataforma Veja+ fará transmissão ao vivo pelo YouTube a partir das 19h, com apresentação de Raquel Carneiro e comentários do estilista Reinaldo Lourenço sobre os looks exibidos no tapete vermelho. A cobertura também estará disponível nos canais da Samsung TV Plus, LG Channels e TCL Channels.

Além disso, a CNN Brasil realizará uma live especial das 19h à 1h da manhã com apresentação de Elisa Veeck e Mari Palma, acompanhando desde a chegada das celebridades ao tapete vermelho até o anúncio dos vencedores.

Comitiva brasileira

Uma comitiva com mais de 30 profissionais ligados ao filme O Agente Secreto estará presente na cerimônia para acompanhar a premiação.

Entre os integrantes do elenco que devem passar pelo tapete vermelho estão Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier, além do protagonista Wagner Moura.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

Também participarão do evento o diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux, acompanhados por integrantes da equipe técnica da produção. A presença da delegação brasileira reforça a expectativa em torno do desempenho do longa na principal premiação do cinema mundial.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.