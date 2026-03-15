Oscar 2026 acontece neste domingo com filme brasileiro disputando quatro categorias

A cerimônia do Oscar 2026 será realizada neste domingo (15) no Dolby Theatre, reunindo alguns dos principais nomes da indústria cinematográfica mundial. A edição deste ano conta com participação brasileira entre os indicados, com destaque para o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

A produção brasileira concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. A cerimônia terá apresentação do comediante e apresentador Conan O’Brien.

Onde assistir

No Brasil, o público poderá acompanhar a premiação por diferentes plataformas. Na TV aberta, a transmissão será exibida pela TV Globo logo após o programa Fantástico. A apresentação ficará a cargo de Maria Beltrão, com comentários do crítico Waldemar Dalenogare e da atriz Dira Paes.

Na TV por assinatura e no streaming, o evento será transmitido pela TNT e pela plataforma HBO Max a partir das 20h, no horário de Brasília. A cobertura contará com participação de Vladimir Brichta, Fabiula Nascimento e Aline Diniz nos estúdios, além de Carol Ribeiro diretamente do tapete vermelho.

Na internet, a plataforma Veja+ fará transmissão ao vivo pelo YouTube a partir das 19h, com apresentação de Raquel Carneiro e comentários do estilista Reinaldo Lourenço sobre os looks exibidos no tapete vermelho. A cobertura também estará disponível nos canais da Samsung TV Plus, LG Channels e TCL Channels.

Além disso, a CNN Brasil realizará uma live especial das 19h à 1h da manhã com apresentação de Elisa Veeck e Mari Palma, acompanhando desde a chegada das celebridades ao tapete vermelho até o anúncio dos vencedores.

Comitiva brasileira

Uma comitiva com mais de 30 profissionais ligados ao filme O Agente Secreto estará presente na cerimônia para acompanhar a premiação.

Entre os integrantes do elenco que devem passar pelo tapete vermelho estão Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Thomás Aquino e Udo Kier, além do protagonista Wagner Moura.

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Também participarão do evento o diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux, acompanhados por integrantes da equipe técnica da produção. A presença da delegação brasileira reforça a expectativa em torno do desempenho do longa na principal premiação do cinema mundial.