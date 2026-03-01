Papa Leão XIV manifesta solidariedade às vítimas das enchentes em Minas Gerais

O Papa Papa Leão XIV manifestou apoio às vítimas das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata, em Minas Gerais. Em pronunciamento realizado neste domingo (1º), o líder da Igreja Católica afirmou que reza pelas famílias afetadas pelas enchentes e pelos profissionais envolvidos nas ações de resgate.

Durante aparição pública na Praça São Pedro, no Vaticano, o pontífice declarou estar próximo da população mineira atingida pelas inundações. “Estou próximo à população do estado brasileiro de Minas Gerais, atingida por violentas inundações. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam sua casa e por todos os envolvidos nos esforços de socorro”, afirmou.

As chuvas intensas provocaram alagamentos, deslizamentos e danos em diversas cidades da região, deixando famílias desalojadas e mobilizando equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

A manifestação do papa ocorre em meio à mobilização de autoridades estaduais e federais para prestar assistência às áreas atingidas. Igrejas e instituições locais também organizam campanhas de arrecadação para auxiliar as vítimas.

