14/03/2026
ContilPop
Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados

Crise no transporte: Bocalom convoca equipe e tenta solução após paralisação dos ônibus

Prefeito reuniu equipe da administração municipal para discutir alternativas diante da suspensão de 31 linhas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Crise no transporte: Bocalom convoca equipe e tenta solução após paralisação de ônibus
Gestão municipal avalia medidas emergenciais e busca diálogo/ Foto: Ascom

Após o anúncio da suspensão de 31 linhas do transporte coletivo de Rio Branco pela empresa Ricco Transportes, divulgado neste sábado (14), o prefeito Tião Bocalom convocou uma reunião emergencial com integrantes da administração municipal para discutir medidas diante da situação que afeta diretamente os usuários do sistema.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Durante a reunião, a gestão municipal avaliou alternativas para enfrentar o impacto da paralisação e garantir que a população continue sendo atendida pelo transporte público. Como uma das primeiras medidas, o prefeito determinou que o superintendente da RBTrans busque diálogo direto com os trabalhadores do setor.

“Vamos conversar com o pessoal do sindicato. O prefeito me determinou garantir que os trabalhadores não fiquem sem seus salários. Esta gestão estará sempre ao lado dos que mais precisam”, afirmou o superintendente.

O encontro contou com a participação do vice-prefeito Alysson Bestene, do superintendente da RBTrans, Cel. Coutinho, além do secretário especial de Assuntos Jurídicos, Jorge Eduardo; do secretário especial de Comunicação, Ailton Oliveira; da procuradora Márcia Freitas; e do secretário da Casa Civil, Valtin José da Silva.

Crise no transporte: Bocalom convoca equipe e tenta solução após paralisação de ônibus

Gestão municipal avalia medidas emergenciais e busca diálogo/ Foto: Ascom

Segundo a Prefeitura, as equipes seguem mobilizadas para encontrar uma solução que permita restabelecer o funcionamento das linhas e evitar prejuízos maiores aos usuários do sistema de transporte coletivo da capital.

Contexto da paralisação

O anúncio da suspensão das 31 linhas foi feito pela própria empresa Ricco Transportes por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram. No comunicado, a companhia informou que a decisão passa a valer a partir deste sábado (14) e foi motivada por um desequilíbrio econômico-financeiro que estaria afetando a operação do sistema na capital acreana.

O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre, por sua vez, afirmou que os motoristas não foram comunicados oficialmente sobre a paralisação. A entidade também informou que poderá acionar a Justiça e solicitar o bloqueio dos veículos caso não haja abertura de negociação com a empresa.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.