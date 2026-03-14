14/03/2026
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Em novo comunicado, Ricco diz que vai se pronunciar para esclarecer fatos: “Dois lados da história”

Empresa afirma que tem sido alvo de fake news e promete divulgar esclarecimentos sobre situação

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Em novo comunicado, Ricco diz que vai se pronunciar para esclarecer fatos: “Dois lados da história”
Ricco promete esclarecimentos após paralisação de ônibus/ Foto: Reprodução

A paralisação de linhas de ônibus que surpreendeu passageiros na manhã deste sábado (14) gerou repercussão entre usuários do transporte coletivo em Rio Branco. Após a situação, a empresa responsável pelo serviço na capital, Ricco Transportes, publicou um comunicado nas redes sociais informando que irá se posicionar sobre o caso.

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Em publicação feita no Instagram, a empresa afirmou que tem sido alvo de informações falsas e versões distorcidas sobre sua atuação nos últimos meses e declarou que pretende apresentar esclarecimentos à população.

Em novo comunicado, Ricco diz que vai se pronunciar para esclarecer fatos: “Dois lados da história”

Ricco promete esclarecimentos após paralisação de ônibus/ Foto: Reprodução

“Nos últimos meses, muitas fake news e informações distorcidas sobre a Ricco Transportes têm circulado e prejudicado a imagem da empresa. Por isso, decidimos nos posicionar publicamente para esclarecer fatos e permitir que a população conheça os dois lados da história”, informou a empresa no comunicado.

Ainda segundo a publicação, novos esclarecimentos devem ser divulgados em breve por meio dos canais oficiais da empresa.

A paralisação das linhas pegou muitos usuários de surpresa nas primeiras horas do dia, afetando a rotina de trabalhadores e estudantes que dependem do transporte coletivo na capital acreana. Até o momento, não foram detalhados pela empresa os motivos da interrupção do serviço.

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