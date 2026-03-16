Passagem de táxi entre Manoel Urbano e Rio Branco terá reajuste a partir de abril

Usuários do serviço de táxi lotação entre Manoel Urbano e Rio Branco deverão se preparar para um reajuste no valor da passagem. A nova tarifa passará a custar R$ 140,00 e entrará em vigor a partir do dia 6 de abril de 2026.

A informação foi divulgada pelo grupo de taxistas que atua na rota entre os dois municípios. De acordo com os profissionais, o aumento ocorre após quatro anos sem reajuste no valor da corrida.

Os taxistas também justificam a atualização da tarifa com base no aumento dos custos operacionais e no reajuste registrado em outras modalidades de transporte, como o preço das passagens de ônibus e de outras rotas de táxi na região.

O serviço de táxi auto lotação é um dos principais meios de transporte utilizados por moradores de Manoel Urbano que precisam se deslocar até a capital acreana, seja para compromissos de saúde, trabalho ou outras atividades. Com o novo valor, os passageiros que utilizam frequentemente o trajeto deverão sentir impacto no orçamento.