16/03/2026
ContilPop
Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez
Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026
Ary Fontoura critica atitude de Milena com Jonas no BBB 26
Milena do BBB 26 vira alvo de pedidos de expulsão após polêmicas com Jonas
Antes e depois de Fernanda Lima: apresentadora abandona loiro e adota visual morena chic
Duda Itaparica desabafa sobre ataques após expor mensagens de Alberto Cowboy
Eliana estreia programa ‘Em Família’ na TV Globo e celebra representatividade feminina
Escândalo familiar: Entenda por que o irmão de Luciana Gimenez foi parar na delegacia
Enquete BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro disputam o 9º Paredão
MC Urubuzinho preso pela Polícia Civil por disparos e apologia a facções

Passagem de táxi entre Manoel Urbano e Rio Branco terá reajuste a partir de abril

A informação foi divulgada pelo grupo de taxistas que atua na rota entre os dois municípios

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Passagem de táxi entre Manoel Urbano e Rio Branco terá reajuste a partir de abril

Usuários do serviço de táxi lotação entre Manoel Urbano e Rio Branco deverão se preparar para um reajuste no valor da passagem. A nova tarifa passará a custar R$ 140,00 e entrará em vigor a partir do dia 6 de abril de 2026.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A informação foi divulgada pelo grupo de taxistas que atua na rota entre os dois municípios. De acordo com os profissionais, o aumento ocorre após quatro anos sem reajuste no valor da corrida.

Os taxistas também justificam a atualização da tarifa com base no aumento dos custos operacionais e no reajuste registrado em outras modalidades de transporte, como o preço das passagens de ônibus e de outras rotas de táxi na região.

O serviço de táxi auto lotação é um dos principais meios de transporte utilizados por moradores de Manoel Urbano que precisam se deslocar até a capital acreana, seja para compromissos de saúde, trabalho ou outras atividades. Com o novo valor, os passageiros que utilizam frequentemente o trajeto deverão sentir impacto no orçamento.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.