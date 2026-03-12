12/03/2026
ContilPop
Passou a caneta! Superintendente da RBTrans promove novas trocas em cargos de coordenação

Portarias publicadas no Diário Oficial tratam de exoneração, nova nomeação e concessão de gratificação

Sede da RBTrans. Foto: Reprodução

Teve mudança! A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (12) uma série de portarias que tratam de mudanças administrativas na estrutura interna do órgão, em Rio Branco.

Entre os atos, o superintendente Marcos Roberto da Silva Coutinho exonerou Mário Sales de Oliveira do cargo de coordenador de Fiscalização de Campo, função que ocupava com referência CC5. A exoneração tem efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2026.

Na sequência, outra portaria nomeia novamente Mário Sales de Oliveira para o mesmo cargo de coordenador de Fiscalização de Campo, porém com referência CC4. A nova nomeação passa a valer desde 1º de março.

Também foi publicada a revogação de uma portaria anterior que concedia gratificação de coordenação à servidora Maria Celeste da Silva Machado, com efeitos a partir de 8 de março.

Em outro ato administrativo, a RBTrans concedeu gratificação de coordenação ao servidor Paulo José Barros da Silva, que passará a atuar em atividades de vistoria na Divisão de Atendimento ao Público e Processamento de Autos de Infração (DAPA) da superintendência.

VEJA AS MUDANÇAS NA ÍNTEGRA:

