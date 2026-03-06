Pastor morre após passar mal em motel; esposa reconhece o corpo

Um pastor evangélico de 53 anos morreu após passar mal dentro de um motel no bairro Canaãzinho, em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. O caso foi registrado na quarta-feira (4) e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades locais, o homem, identificado como Moisés Galdino, estava acompanhado de uma mulher quando começou a apresentar sinais de mal súbito. A acompanhante acionou o Samu, relatando que ele havia desmaiado após o encontro no local.

Quando as equipes de socorro chegaram ao motel, o pastor já estava inconsciente. Os profissionais iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação, que se estenderam por cerca de uma hora. Apesar das tentativas da equipe médica, a morte foi confirmada ainda no local.

A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. Conforme o relato dos policiais, a mulher que estava com o pastor deixou o motel antes da chegada da guarnição. Aos socorristas, ela teria informado que o homem era casado e que não aguardaria a presença da polícia.

Segundo o Samu, não foram encontrados sinais de violência no corpo da vítima. A suspeita inicial é de que o pastor tenha sofrido um infarto.

O corpo foi posteriormente reconhecido pela esposa da vítima e encaminhado para os procedimentos legais. O caso foi registrado pelas autoridades para os devidos esclarecimentos.