07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Pastor morre após passar mal em motel; esposa reconhece o corpo

Caso ocorreu em Minas Gerais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Pastor morre após passar mal em motel
Pastor morre após passar mal em motel/Foto: Reprodução

Um pastor evangélico de 53 anos morreu após passar mal dentro de um motel no bairro Canaãzinho, em Ipatinga, no interior de Minas Gerais. O caso foi registrado na quarta-feira (4) e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades locais, o homem, identificado como Moisés Galdino, estava acompanhado de uma mulher quando começou a apresentar sinais de mal súbito. A acompanhante acionou o Samu, relatando que ele havia desmaiado após o encontro no local.

Quando as equipes de socorro chegaram ao motel, o pastor já estava inconsciente. Os profissionais iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação, que se estenderam por cerca de uma hora. Apesar das tentativas da equipe médica, a morte foi confirmada ainda no local.

LEIA TAMBÉM: Quadrilha Matutos na Roça escolhe tema sobre violência contra a mulher para temporada junina de 2026

A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. Conforme o relato dos policiais, a mulher que estava com o pastor deixou o motel antes da chegada da guarnição. Aos socorristas, ela teria informado que o homem era casado e que não aguardaria a presença da polícia.

Segundo o Samu, não foram encontrados sinais de violência no corpo da vítima. A suspeita inicial é de que o pastor tenha sofrido um infarto.

O corpo foi posteriormente reconhecido pela esposa da vítima e encaminhado para os procedimentos legais. O caso foi registrado pelas autoridades para os devidos esclarecimentos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.