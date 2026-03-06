06/03/2026
Pastor morre em motel após passar mal em Ipatinga; veja o que aconteceu

Moisés Galdino, de 53 anos, sofreu um mal súbito após relação sexual; acompanhante acionou o SAMU, mas deixou o local para não ser identificada pela polícia

Reprodução / Redes sociais

Um caso de repercussão nacional mobilizou as autoridades de Minas Gerais na última quarta-feira (4/3). O pastor morre em motel no bairro Canaazinho, em Ipatinga, após sofrer o que os médicos acreditam ter sido um infarto fulminante. A vítima foi identificada como Moisés Galdino, de 53 anos.

De acordo com o registro da ocorrência, o líder religioso estava acompanhado de uma mulher que, ao perceber que ele apresentava sinais de mal-estar severo, acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, ao chegarem para prestar socorro, os policiais militares constataram que a acompanhante já havia abandonado o estabelecimento.

Dinâmica dos Fatos e Atendimento Médico

Os socorristas relataram que a mulher justificou sua saída alegando que a vítima era casada e que ela não gostaria de aguardar a chegada da Polícia Militar para evitar exposição.

  • O Ataque: Segundo a testemunha informou aos socorristas antes de fugir, Moisés teria desmaiado e caído logo após manter relação sexual.

  • Tentativa de Reanimação: A equipe médica do SAMU realizou manobras de ressuscitação por cerca de uma hora, utilizando todos os recursos disponíveis na unidade avançada.

  • Confirmação do Óbito: Apesar do esforço intensivo, o pastor não resistiu. O corpo foi reconhecido posteriormente pela esposa da vítima.

Investigação e Laudo Preliminar

A Polícia Civil e o SAMU realizaram uma análise prévia no local para descartar a hipótese de crime. Até o momento, a principal linha de investigação é de causas naturais.

Detalhes da Ocorrência Informações Oficiais
Vítima Moisés Galdino, 53 anos
Local Bairro Canaazinho, Ipatinga (MG)
Causa Provável Infarto / Parada Cardiorrespiratória
Sinais de Violência Nenhum identificado pelo SAMU

A comunidade religiosa local recebeu a notícia com choque. Moisés era uma figura conhecida na região, e o desfecho trágico em um ambiente privado trouxe um misto de tristeza e perplexidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames complementares que confirmarão a causa exata da morte.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

