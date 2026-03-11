Patrulha Maria da Penha realiza ação inédita em aldeia indígena no interior do Acre

Uma ação voltada ao combate e à prevenção da violência doméstica foi realizada pela Polícia Militar do Acre em uma aldeia indígena localizada na zona rural de Sena Madureira, no interior do estado. A iniciativa foi conduzida pela Patrulha Maria da Penha do 8º Batalhão da PM e ocorreu na Aldeia Boca do Canamary, situada às margens do Rio Caeté.

Durante a atividade, os policiais conversaram diretamente com mulheres indígenas da comunidade, abordando temas relacionados aos direitos das mulheres, formas de prevenção à violência doméstica e os caminhos para buscar ajuda em situações de agressão. A iniciativa é considerada inédita na localidade e representa um passo importante para aproximar os serviços de proteção de comunidades tradicionais, que muitas vezes enfrentam dificuldades de acesso a informações e atendimento especializado.

Além de orientar as mulheres sobre a Lei Maria da Penha e os mecanismos de proteção existentes, a equipe também destacou a importância de denunciar casos de violência e buscar apoio das instituições responsáveis.

A realização de ações desse tipo em povos tradicionais é vista como fundamental para ampliar a rede de proteção e garantir que informações sobre direitos e mecanismos de defesa cheguem a comunidades mais isoladas.

A Polícia Militar reforçou que pretende continuar desenvolvendo atividades semelhantes em outras comunidades rurais e indígenas da região, levando orientação, prevenção e fortalecendo o diálogo com a população.