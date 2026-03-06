06/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

PF diz que não divulgou informações da vida privada de Vorcaro e vai apurar vazamento

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pf-diz-que-nao-divulgou-informacoes-da-vida-privada-de-vorcaro-e-vai-apurar-vazamento

A Polícia Federal afirmou, em nota divulgada nesta sexta-feira, 6, que nunca incluiu informações da vida privada do banqueiro Daniel Vorcaro nos relatórios produzidos dentro da investigação sobre irregularidades do Banco Master e que vai abrir inquérito para apurar o vazamento desses dados, que foram enviados à CPI do INSS.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Na nota, a PF destacou que informações extraídas do celular de Vorcaro foram compartilhadas com a CPI por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e citou que não caberia à corporação “editar conversas, selecionar ou manipular dados extraídos de equipamentos apreendidos, sob pena, inclusive, de violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente assegurados”.

“A Polícia Federal reafirma que atua em todas as suas investigações seguindo rigorosos padrões de segurança no tratamento de informações e na preservação e garantia dos direitos fundamentais, incluindo o respeito à privacidade e à intimidade. Nenhum relatório, informação de polícia judiciária ou representação apresentada pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Compliance Zero, conteve dados que não fossem relevantes para a instrução das investigações. Não foram incluídas, portanto, informações relacionadas à intimidade ou à vida privada dos investigados”, diz a nota.

Oportunidade com segurança!

Diálogos de Vorcaro com sua namorada, Martha Graeff, vieram a público nos últimos dias. Essas conversas citavam encontros dele com o ministro do STF Alexandre de Moraes e com parlamentares. Além disso, havia conversas íntimas entre os dois. Por causa disso, a defesa de Vorcaro pediu ao STF que abrisse uma investigação sobre o vazamento desses dados.

O pedido foi acolhido pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF, que determinou a abertura de apuração. “O procedimento apuratório deve ter como hipótese investigativa a eventual identificação daqueles que teriam o dever de custodiar o material sigiloso e o violaram, e não daqueles que, no legítimo exercício da fundamental profissão jornalística, obtiveram o acesso indireto às informações que, pela sua natureza íntima, não deveriam ter sido publicizadas”, anotou o ministro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.