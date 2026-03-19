19/03/2026
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PM apreende escopeta e detém suspeitos durante ação no interior do Acre

Durante a abordagem, foi localizada uma escopeta, além de uma munição calibre 28

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Ação da PM resulta na apreensão de escopeta e detenção de suspeitos em Sena Madureira
A situação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de dois adolescentes | Foto: Ascom

Uma ocorrência atendida pela Polícia Militar do Acre na quarta-feira (18) terminou com a apreensão de uma arma de fogo e a condução de quatro pessoas à delegacia em Sena Madureira. A ação foi realizada por equipes do 8ºBPM, no bairro Niterói.

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De acordo com informações da corporação, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça na Rua Sérgio Ferreira. Ao chegarem nas proximidades do endereço informado, os militares observaram movimentação suspeita e perceberam o momento em que um objeto semelhante a uma arma foi descartado.

Durante a abordagem, foi localizada uma escopeta, além de uma munição calibre 28. A situação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de dois adolescentes, todos envolvidos, segundo a polícia, nos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Após a ocorrência, os envolvidos foram encaminhados à Polícia Civil do Acre, onde foram adotados os procedimentos cabíveis conforme a legislação vigente.

A ação reforça o trabalho ostensivo da Polícia Militar no combate à criminalidade e na preservação da segurança nos bairros do município.

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