18/03/2026
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PM encontra remédios para emagrecer escondidos em ovos de Páscoa

Mulher foi detida durante fiscalização em rodovia

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PM encontra remédios para emagrecer escondidos
PM encontra remédios para emagrecer escondidos /Foto: Reprodução

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu dezenas de medicamentos para emagrecimento que estavam escondidos dentro de ovos de chocolate durante uma fiscalização em rodovia no interior de São Paulo.

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A abordagem ocorreu na rodovia Marechal Rondon, na altura de Mirandópolis, quando os agentes pararam um ônibus interestadual que seguia do Mato Grosso do Sul com destino a Brasília. Durante a vistoria nas bagagens, os policiais encontraram dois ovos de Páscoa embalados, o que levantou suspeitas.

De acordo com a corporação, a passageira responsável pelos itens demonstrou nervosismo e não conseguiu explicar o conteúdo das embalagens. Ao abrirem os pacotes, os agentes localizaram cerca de 170 unidades de medicamentos escondidas dentro dos chocolates.

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Além dos ovos, os policiais também encontraram mais remédios ocultos em um travesseiro e em um urso de pelúcia que pertenciam à mesma mulher.

A suspeita foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado pela Polícia Federal em Araçatuba como crime contra a saúde pública.

Metrópoles

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