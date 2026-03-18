18/03/2026
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Sessão é suspensa após troca de acusações entre vereadores no interior do Acre

O embate envolveu os vereadores Pantico (PP) e Lays Mayra (PSD)

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Vereadores trocam acusações durante sessão na Câmara de Sena Madureira
ContilNet

A sessão da Câmara Municipal de Sena Madureira, realizada na noite desta terça-feira (17), foi marcada por um clima acirrado entre parlamentares e troca de acusações em plenário.

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O embate envolveu os vereadores Pantico (PP) e Lays Mayra (PSD), durante discussões relacionadas às demandas de pais de crianças atípicas no município.

A tensão teve início quando Pantico, que integra a base de apoio do prefeito, acusou a colega de parlamento de utilizar a pauta das famílias como forma de autopromoção política.

Segundo ele, a vereadora estaria “buscando palco” ao levantar cobranças por mediadores escolares e outras garantias para alunos com necessidades específicas.

A fala gerou reação imediata de Lays Mayra, que rebateu as críticas e afirmou que quem estaria politizando o tema seria o próprio vereador.

Em tom firme, ela destacou que Pantico já está em seu segundo mandato e, segundo ela, não apresentou atuação significativa em defesa da causa ao longo dos anos.

Durante o bate-boca, a parlamentar também criticou a postura do colega em relação à atual gestão municipal, afirmando que ele age apenas como um “papagaio de pirata” do Executivo.

Apesar da troca de farpas, o tema central, a falta de mediadores e melhores condições para crianças atípicas na rede municipal de ensino, continuou sendo cobrado por pais presentes na sessão, que acompanharam atentos o desenrolar da discussão.

VEJA O VÍDEO:

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