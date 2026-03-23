23/03/2026
ContilPop
Orochi se envolve em briga e espanca influenciador em boate do Rio de Janeiro
Dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky morre aos 43 anos e deixa fortuna bilionária
Enquete BBB 26 aponta disputa acirrada entre Jonas e Juliano Floss no paredão
DJ Horsegiirl usa máscara no Lollapalooza e reacende debate sobre a cultura therian
Humorista Tiago Santineli levado à delegacia após confusão com grupo religioso
Comparação entre Maisa Silva na infância e Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
João Guilherme fala sobre privacidade das sobrinhas Maria Alice e Maria Flor
Humorista Marquito passa por segunda cirurgia na coluna cervical
Cristiano Ronaldo faz tratamento na Espanha para tratar lesão e jogar a Copa
João Gordo reclama de ‘mó preju’ após ser detido com maconha

Polícia Civil prende suspeito de estupro horas após denúncia em Cruzeiro do Sul

Após o registro, a equipe do NEPATRI, coordenada pelo delegado Jadson Pereira Santos, iniciou diligências imediatas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Polícia Civil prende suspeito de estupro horas após denúncia em Cruzeiro do Sul
A ação foi rápida e ocorreu poucas horas após a vítima, de 45 anos, comparecer à delegacia | Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), prendeu na manhã deste domingo (22) um homem de 49 anos suspeito de estupro contra a ex-companheira, em Cruzeiro do Sul.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A ação foi rápida e ocorreu poucas horas após a vítima, de 45 anos, comparecer à delegacia para registrar a ocorrência. Segundo o relato, o crime teria acontecido durante a madrugada, quando a mulher foi até a residência do suspeito para buscar pertences pessoais, momento em que afirma ter sido violentada.

Após o registro, a equipe do NEPATRI, coordenada pelo delegado Jadson Pereira Santos, iniciou diligências imediatas para localizar o suspeito. Ele foi encontrado em sua residência, no bairro Formoso, onde recebeu voz de prisão em flagrante.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como estupro, crime previsto no artigo 213 do Código Penal e classificado como hediondo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.