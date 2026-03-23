Polícia Civil prende suspeito de estupro horas após denúncia em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI), prendeu na manhã deste domingo (22) um homem de 49 anos suspeito de estupro contra a ex-companheira, em Cruzeiro do Sul.

A ação foi rápida e ocorreu poucas horas após a vítima, de 45 anos, comparecer à delegacia para registrar a ocorrência. Segundo o relato, o crime teria acontecido durante a madrugada, quando a mulher foi até a residência do suspeito para buscar pertences pessoais, momento em que afirma ter sido violentada.

Após o registro, a equipe do NEPATRI, coordenada pelo delegado Jadson Pereira Santos, iniciou diligências imediatas para localizar o suspeito. Ele foi encontrado em sua residência, no bairro Formoso, onde recebeu voz de prisão em flagrante.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como estupro, crime previsto no artigo 213 do Código Penal e classificado como hediondo.