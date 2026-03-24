24/03/2026
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Polícia Militar cumpre três mandados de prisão em menos de 24 horas em Sena Madureira

Ainda no mesmo dia, no período da tarde, outra equipe do GIRO realizou a terceira prisão

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Polícia Militar cumpre três mandados de prisão em menos de 24 horas em Sena Madureira
Segundo a corporação, operações como essas devem continuar sendo intensificadas | Foto: Cedida

A atuação da Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão da Polícia Militar, resultou no cumprimento de três mandados de prisão em um intervalo inferior a 24 horas em Sena Madureira.

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A primeira ação ocorreu na tarde de domingo (22), no bairro Cafezal, quando uma equipe do GIRO localizou e prendeu um indivíduo que estava foragido do sistema de monitoramento eletrônico. Já na manhã de segunda-feira (23), uma segunda ordem judicial foi cumprida no bairro Bosque, durante uma operação conjunta envolvendo equipes de rádio patrulha e o núcleo de inteligência.

Ainda no mesmo dia, no período da tarde, outra equipe do GIRO realizou a terceira prisão, desta vez no bairro Cristo Libertador, também contra um foragido do monitoramento.

As ocorrências fazem parte de um conjunto de ações voltadas ao combate à criminalidade e ao cumprimento de decisões judiciais no município. A atuação integrada entre patrulhamento ostensivo e inteligência tem contribuído para a localização de foragidos e reforço da segurança pública.

Segundo a corporação, operações como essas devem continuar sendo intensificadas, com o objetivo de garantir maior tranquilidade à população e assegurar o cumprimento da lei.

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