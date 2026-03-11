11/03/2026
Ponte em Xapuri será interditada para manutenção na noite desta quarta-feira, diz Deracre

Intervenção realizada pelo Deracre começa às 22h e permitirá apenas a passagem de pedestres durante o serviço

De acordo com o Deracre, interdição durará duas horas e iniciará às 22 horas. Foto: Pedro Devani/Secom.

O governo do Acre informou que a ponte localizada no município de Xapuri será temporariamente interditada para o tráfego de veículos na noite desta quarta-feira (11). A medida é necessária para a realização de serviços de manutenção na estrutura.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), a interdição começa às 22 horas e deve durar cerca de duas horas. Durante esse período, equipes irão instalar juntas de dilatação na ponte, procedimento considerado essencial para a conservação da estrutura.

Enquanto o serviço estiver sendo realizado, a circulação de veículos ficará suspensa no trecho. No entanto, a travessia continuará liberada para pedestres, que poderão utilizar as laterais da ponte.

O órgão informou ainda que a ação foi previamente comunicada à Prefeitura de Xapuri, às escolas da cidade e às equipes locais, para que as providências necessárias sejam tomadas e a população seja informada.

Segundo o Deracre, a intervenção tem como objetivo garantir maior segurança aos usuários da ponte e aumentar a durabilidade da estrutura.

Nota de utilidade pública

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informa que a ponte localizada no município de Xapuri será temporariamente interditada para o tráfego de veículos nesta quarta-feira, a partir das 22h, para a realização da instalação de juntas de dilatação na estrutura.

Durante o serviço, será necessário manter o trecho sem circulação de veículos por aproximadamente duas horas, período essencial para garantir a correta fixação do material e a segurança da estrutura.

A passagem permanecerá liberada apenas para pedestres, pelas laterais da ponte.

A ação já foi comunicada à Prefeitura de Xapuri, às escolas do município e às equipes locais para que as medidas necessárias sejam adotadas.

O Deracre pede a compreensão da população e reforça que a intervenção é necessária para assegurar a durabilidade da ponte e a segurança de todos que utilizam a travessia.

Sula Ximenes
Presidente do Deracre

