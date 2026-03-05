Porto Walter tem inauguração da primeira escola social da Rede Marista no Acre

O município de Porto Walter viveu, nesta quarta-feira (4), um momento histórico para a educação local com a inauguração da primeira escola social da rede Maristas Brasil no estado do Acre. A nova unidade, que passa a se chamar Colégio Marista Porto Walter, é resultado de uma parceria firmada entre a instituição e a Prefeitura do município.

A iniciativa surgiu a partir de um acordo de cooperação técnica que transferiu a gestão da antiga Escola Manoel Moreira Pinheiro para os Maristas, consolidando um modelo de educação social que busca ampliar oportunidades e fortalecer a qualidade do ensino na região.

A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito César Andrade, do secretário municipal de Educação Ericson Araújo, do secretário-adjunto Magno Ramos, do secretário de Gabinete Macson Alves, além de representantes da congregação marista e profissionais da educação.

Durante o evento, o prefeito destacou a importância da parceria para o desenvolvimento do município e classificou a chegada da rede educacional como um marco para Porto Walter.

“Hoje, Porto Walter entra definitivamente no mapa das grandes parcerias educacionais do nosso estado. Quero reconhecer o trabalho do secretário Ericsson, que buscou as parcerias e nos apresentou esse projeto que teve meu total aval. A decisão de trazer os Maristas para Porto Walter é política, responsável e audaciosa, demonstrando que a nossa gestão vê a educação como a via principal para o progresso social, humano e econômico da nossa cidade”, afirmou.

Na ocasião, também foi realizada a cerimônia de posse do novo diretor da unidade, o irmão Raí Menezes, que passa a assumir oficialmente a condução do projeto pedagógico marista no município.

Com a implantação do Colégio Marista Porto Walter, a expectativa é ampliar o acesso a uma educação de qualidade, fortalecendo a formação de crianças e jovens e contribuindo para o desenvolvimento social da região.