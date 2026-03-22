22/03/2026
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Postura de guarda municipal em entrevista viraliza e gera memes nas redes

Guarda municipal vira destaque entre internautas pela seriedade e olhar fixo durante registro de ocorrência

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Postura de guarda municipal em entrevista viraliza e gera memes nas redes
O guarda municipal chamou a atenção dos internautas pela postura extremamente séria e por quase não piscar durante a gravação/ Foto: Reprodução

Uma ocorrência policial em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, ganhou contornos inesperados e viralizou nas redes sociais no último fim de semana. O motivo da repercussão não foi apenas o resultado da operação, mas a postura enigmática de um dos agentes da Guarda Municipal durante uma entrevista coletiva realizada na noite da última sexta-feira (20).

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Enquanto os detalhes da ação eram repassados à imprensa, o guarda municipal Leite, que aparecia posicionado ao fundo, roubou a cena. Com uma expressão severa, olhar fixo e sem piscar por longos períodos, a rigidez do agente rapidamente se tornou o assunto principal entre os internautas, rendendo uma enxurrada de memes e comentários sobre sua “calma absoluta” e dedicação ao posto. Entre os colegas de farda, Leite é descrito como um dos profissionais mais focados e exemplares da segurança pública local.

Postura de guarda municipal em entrevista viraliza e gera memes nas redes

A operação ocorreu na Praça Tapajós, local conhecido pelas autoridades como ponto de armazenamento e venda de drogas/ Foto: Reprodução

A Operação na Praça Tapajós

Para além dos memes, a ação foi motivada por um patrulhamento estratégico na região da Praça Tapajós, área monitorada por ser utilizada como “mocó” local de armazenamento de drogas. Ao avistarem a viatura, suspeitos tentaram alertar os comparsas aos gritos de “polícia” e iniciaram uma tentativa de fuga.

Postura de guarda municipal em entrevista viraliza e gera memes nas redes

Cinco pessoas foram encaminhadas à delegacia após tentarem fugir da abordagem da Guarda Municipal/ Foto: Reprodução

Três pessoas dois homens e uma mulher foram alcançadas e abordadas imediatamente. Um quarto indivíduo tentou escapar correndo, mas acabou sofrendo uma queda durante a perseguição e foi contido pelos agentes.

Apreensões e Histórico Criminal

Na revista realizada no local, a Guarda Municipal apreendeu porções de entorpecentes, dinheiro trocado (característico da comercialização) e aparelhos celulares. Segundo a corporação, todos os detidos já possuem passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas. A mulher detida na ação é apontada como figura conhecida no meio policial por envolvimento em ocorrências de transporte de grandes volumes de drogas.

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Ao todo, cinco pessoas foram conduzidas à delegacia de Fazenda Rio Grande para o registro do flagrante e os procedimentos judiciais cabíveis. Enquanto os suspeitos respondem à justiça, o guarda Leite segue como o “rosto da seriedade” na segurança paranaense.

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