Preço da castanha segue em queda e chega a R$ 60 no interior do Acre

Para garantir o acesso ao produto, os compradores têm oferecido algumas facilidades aos coletores

A redução no valor é atribuída principalmente à grande produção registrada nesta safra
A redução no valor é atribuída principalmente à grande produção registrada nesta safra

O preço da lata da castanha continua em queda em Sena Madureira, no interior do Acre. Atualmente, o produto está sendo comercializado por cerca de R$ 60, valor que representa metade do maior preço registrado no início da safra, quando a lata chegou a custar R$ 120 no mês de janeiro.

A redução no valor é atribuída principalmente à grande produção registrada nesta safra, o que aumentou a oferta do produto no mercado local. Além disso, a intensificação da “fatura” da castanha na cidade, processo de compra e armazenamento pelos atravessadores, também contribui para pressionar o preço para baixo.

Mesmo com a desvalorização, muitas famílias continuam atuando na coleta da castanha nos seringais e áreas de floresta da região, já que a atividade ainda representa uma importante fonte de renda neste período do ano.

Para garantir o acesso ao produto, os compradores têm oferecido algumas facilidades aos coletores, como transporte para retirada da castanha nas comunidades e outras formas de apoio logístico, buscando assegurar maior volume de produção durante a safra.

