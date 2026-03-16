Prefeitura articula venda de pães da Fazenda da Esperança para empresa em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul intermediou a venda dos pães produzidos pelas internas da Fazenda da Esperança Maria Madalena, instituição ligada à Igreja Católica, que realiza um trabalho de acolhimento e recuperação de mulheres em situação de dependência química, para a Empresa Cristal Express. No sábado, 14,foram entregues 20 pães na empresa com arrecadação de R$ 200.

O prefeito Zequinha Lima e a secretária de Ação Social e Cidadania, Milca Santos, estiveram no local na sexta-feira, 13 e conheceram a produção dos pães. Em seguida o prefeito fez contato com o empresário Júnior Melo, que já no sábado, 14, passou a vender os produtos.

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Atualmente a instituição conta com 9 mulheres acolhidas que produzem pães que agora são vendidos diretamente para a rede de supermercados Cristal, ampliando as fontes de recursos da Fazenda da Esperança Maria Madalena. “ A prefeitura contribuiu para fortalecer as atividades desenvolvidas na Fazenda da Esperança, que há anos atua ajudando a reconstruir histórias e salvar vidas”, citou o prefeito.

A Coordenadora Geral da Casa Terapêutica, Evany de Souza, agradeceu pela ação. “ O prefeito Zequinha nos fez uma visita e experimentou os pães caseiros que nós produzimos para ajudar na manutenção da casa, na alimentação e nas nossas despesas. Ele fez os contatos, conversou com o Júnior da Cristal, e com isso conseguimos vender nossos produtos para a rede de supermercados Cristal.A gente ficou bem feliz porque agora vamos aumentar nossa produção e os recursos e mostrar mais nossos produtos,” disse Evany.

O empresário Junior Melo, agradeceu ao Prefeito Zequinha e enfatizou que o Grupo Cristal estará à disposição de colaborar com as instituições sociais.”Para nós, do Grupo Cristal, é uma satisfação poder abrir espaço nas nossas lojas para apoiar esse trabalho tão importante. Os pães caseiros produzidos por elas, assim como o pão de coco e o pão de leite estão sendo vendidos nas nossas unidades, ajudando a fortalecer essa iniciativa que beneficia tantas pessoas. Parcerias assim mostram como, quando o poder público, as instituições e as empresas caminham juntos, quem ganha é a comunidade. Obrigado prefeito Zequinha por intermediar essa aproximação,” disse Júnior.

Assessoria