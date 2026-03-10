Prefeitura convoca novos aprovados em processo seletivo para serviços gerais; veja lista

A prefeitura de Brasiléia publicou, nesta terça-feira (10), no Diário Oficial do Estado (DOE), uma nova convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para o serviço público municipal. O chamamento contempla classificados para funções como auxiliar de serviços diversos, auxiliar de serviços gerais e monitor de transporte escolar, que devem se apresentar nos próximos dias para garantir a vaga.

De acordo com o edital de convocação divulgado no Diário Oficial, foram chamados três candidatos para o cargo de auxiliar de serviços diversos na zona urbana (leia a lista completa ao final).

Os candidatos devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Rui Lino, no centro de Brasiléia, no prazo de até cinco dias úteis a partir da publicação do edital. O atendimento ocorre das 7h às 13h, mediante apresentação da documentação exigida para a contratação.

Os documentos solicitados são: RG, CPF, comprovante de escolaridade, título de eleitor, comprovante de residência, certidões negativas e atestado de saúde ocupacional, além de outros documentos pessoais.

Segundo o edital, o não comparecimento dentro do prazo estabelecido ou a ausência de algum dos documentos exigidos poderá resultar na perda da vaga, com convocação do próximo candidato classificado na lista do processo seletivo.

VEJA A LISTA COMPLETA: