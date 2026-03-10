Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Afya avançam na construção da Unidade de Saúde do bairro João Alves

A construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, segue em ritmo avançado e já alcança cerca de 70% de execução. A obra é resultado de uma parceria entre o Grupo Afya e a Prefeitura do município e vai ampliar o atendimento em saúde para moradores da região com investimento de cerca R$3 milhões.

Nesta terça-feira, 10, o prefeito Zequinha Lima acompanhou o andamento dos trabalhos no local junto com o vice-presidente da Afya, Érico Ribeiro, a diretora regional Carla Madeira, a diretora-geral da Afya em Cruzeiro do Sul, Simone Rigo, a coordenadora do curso de Medicina, Suyane Negreiros, e o secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira.

Durante a visita, o prefeito Zequinha Lima destacou que a parceria entre o município e a faculdade de Medicina tem trazido avanços importantes para Cruzeiro do Sul na área da saúde e no desenvolvimento econômico e educacional. Segundo ele, a nova unidade representa um retorno direto da instituição para a população.

“A vinda da faculdade de Medicina para Cruzeiro do Sul tem mudado a região do Juruá. Tem mudado a rotina das pessoas, movimentado a economia e formado profissionais para o mercado de trabalho. Essa unidade de saúde é um desses resultados. Cerca de 70% da obra já está pronta e são quase dois milhões de reais investidos apenas na construção. Com os equipamentos, esse investimento deve ultrapassar três milhões de reais”, destacou.

A diretora-geral da Afya em Cruzeiro do Sul, Simone Rigo, explicou que a unidade foi planejada para oferecer uma estrutura completa e moderna, garantindo melhores condições de atendimento para a população.

“Estamos muito felizes em poder entregar essa unidade para a comunidade. Ela contará com cinco consultórios de atendimento, consultório ginecológico, consultório odontológico, sala de vacinação, além de espaço para controle de imunização e endemias. É uma estrutura pensada para ampliar os serviços e garantir mais qualidade no atendimento”, explicou.

A previsão é que a unidade seja inaugurada dentro de aproximadamente dois meses. O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou que o funcionamento da unidade contará com profissionais da prefeitura e também com o apoio de estudantes e médicos da faculdade de Medicina, ampliando a capacidade de atendimento.

“Teremos aqui um sistema de acolhimento logo na entrada da unidade, com classificação de risco feita pelos profissionais de enfermagem. A partir daí, os pacientes serão direcionados para atendimento em clínica geral ou ginecologia. Além disso, haverá um acompanhamento permanente da população da região para garantir maior cobertura e prevenção das doenças”, explicou ele, enfatizando que a unidade terá um modelo de atendimento diferenciado dentro da rede municipal de saúde.

Espaço que integra ensino e atendimento à população

Para a coordenadora do curso de Medicina, Suyane Negreiros, a nova unidade também será um importante espaço de formação acadêmica e educação em saúde.

“Essa parceria representa educação em saúde. A unidade foi pensada para integrar a formação dos alunos com o atendimento à população. Isso contribui tanto para a qualificação dos estudantes quanto para fortalecer o trabalho dos profissionais que já atuam na rede pública”, destacou.

O vice-presidente da Afya, Érico Ribeiro, ressaltou que Cruzeiro do Sul vive um momento histórico com a consolidação da faculdade de Medicina e com os investimentos realizados na área da saúde. “A partir deste ano, todos os anos vamos formar cerca de 50 médicos aqui na cidade para atender a população. Além disso, realizamos milhões de atendimentos gratuitos em nossos ambulatórios e investimos em parcerias como essa, que ajudam a fortalecer a atenção básica e melhorar o acesso da população aos serviços de saúde”, afirmou.

Ele também destacou que muitos estudantes acabam permanecendo na região após a formação. “Uma pesquisa recente mostrou que mais de 54% dos nossos alunos pretendem permanecer na região depois de formados. Eles criam vínculos com a cidade, formam famílias e ajudam a transformar a realidade da saúde local”, concluiu.