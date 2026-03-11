Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Ufac transformam resíduos em material pedagógico

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está fortalecendo a parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) no desenvolvimento do projeto de reciclagem de resíduos sólidos Precious Plastic (Plástico Precioso) , que transforma materiais que iriam para o lixo em produtos úteis para a educação e para a comunidade. Nesta terça-feira, 10, o prefeito Zequinha Lima visitou o laboratório da Ufac, onde o projeto é desenvolvido junto com as secretárias de Meio Ambiente, Edna Fonseca e de Empreendedorismo, Janaína Terças.

O Projeto Precious Plastic (Plástico Precioso) é uma iniciativa presente em vários países e que agora está sendo implantada em Cruzeiro do Sul. O laboratório tem se destacado por suas ações inovadoras, como o uso da prototipagem de produtos 3D. Os objetos são produzidos por meio de máquinas que trituram, derretem e moldam o plástico reciclado em novos produtos, como chapas de madeira plástica e peças utilizadas em materiais didáticos e outros objetos, por meio de tecnologia instalada na universidade.

Com a parceria, a proposta integra ações da prefeitura nas áreas de meio ambiente, educação e empreendedorismo, promovendo a sustentabilidade e incentivando o reaproveitamento de resíduos. De acordo com o prefeito Zequinha Lima, a parceria tem como objetivo dar um destino útil ao lixo reciclável e, ao mesmo tempo, gerar benefícios para as escolas municipais.

“Estamos transformando resíduos que iriam para o lixo em material didático e outras coisas. Essa parceria com a universidade se fortalece a cada dia e a ideia é trazer a matéria-prima, que é o lixo reciclável, para que ele possa ser transformado em algo útil dentro das nossas próprias escolas”, explicou o prefeito.

O projeto é coordenado na Ufac pelo professor Doutor Tiago Lucena e pela professora Maria Izabel, que explica que a iniciativa faz parte de um movimento internacional voltado ao reaproveitamento de plásticos.

“Esse projeto tem por objetivo mobilizar cooperativas e a própria comunidade para a coleta do plástico e transformar esse material em diversos produtos. A ideia é pegar um problema, que é o resíduo sólido, e converter em uma solução prática usando a tecnologia”, destacou.

O projeto também envolve a mobilização da comunidade para a coleta seletiva e o encaminhamento do material reciclável para processamento na universidade. O prefeito Zequinha Lima destacou ainda que a prefeitura já está articulando, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma campanha para ampliar a coleta desses materiais.

“A nossa intenção é ampliar esse trabalho, fazer a coleta desses resíduos e trazer para a universidade para que eles possam ser transformados em materiais que vão servir para os alunos e professores da rede municipal”, acrescentou o prefeito.

Se acordo com o professor responsável pelo projeto, o material reciclado pode ser transformado em diferentes produtos, desde itens para uso cotidiano até recursos pedagógicos.

“A partir do plástico reciclado podemos produzir chapas de madeira plástica, que permitem criar mesas, cadeiras, prateleiras, materiais de decoração e até objetos para pets. As possibilidades são muitas e dependem da criatividade”, afirmou.

Além disso, Lucena ressalta que a parceria com a prefeitura é fundamental para ampliar o alcance do projeto, principalmente na logística de coleta dos resíduos e no desenvolvimento de materiais para as escolas. A iniciativa também incentiva a economia circular do município, e pode gerar oportunidades para pequenos empreendedores que utilizem os materiais reciclados para a produção de novos produtos.

“Hoje buscamos fortalecer essa parceria para viabilizar a coleta e também para produzir materiais didáticos que possam atender as demandas das escolas da região. Pesquisas mostram que o uso de objetos tridimensionais no ensino pode melhorar em até 40% a 60% o desempenho dos alunos”, explicou.